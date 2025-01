Wout van Aert: "Moeilijk te geloven misschien, maar voor mij is deze zege een verrassing"

Een week geleden in Loenhout werd Wout van Aert (na een val) vierde in Loenhout, vanmiddag eindigde hij als eerste in Gullegem.

"Ik ben best diep moeten gaan", gaf hij toe. "In de eerste rondes had ik het gevoel dat ik overschot had, maar toen ik een eerste keer doorreed, zaten Michael, Eli en Joran (Vanthourenhout, Iserbyt en Wyseure red) nog dicht in de buurt. Dan heb ik maar mijn pijlen gericht op de finale."

In die finale moest van Aert flink aan de bak om Iserbyt af te schudden. De twee speelden haasje-over in het veld van Gullegem.