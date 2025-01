Nog steeds te glad in Zolder: BK veldrijden zal een uur later dan gepland van start gaan

Geen startschot van het BK veldrijden in Heusden-Zolder om 10 uur. De nieuwelingen meisjes zullen nog een uurtje geduld moeten hebben voor hun strijd om de nationale titel. Door een ijzige nacht zijn de wegen op en rond het racecircuit nog met ijsplekken bezaaid en dus te glad om over te koersen.

De talrijke ijsplekken in Heusden-Zolder die op vrijdag al verraderlijk oogden, zijn ook op zaterdag nog niet weggesmolten.

Op de ochtend van de start van het BK veldrijden was het zo nog steeds te glad om te crossen. De nieuwelingen meisjes, die er normaal gezien om 10 uur aan zouden beginnen, werken hun kampioenschap pas om 11 uur af.

Dat zullen ze dan samen met de junioren vrouwen doen. Aan de rest van de planning verandert vooralsnog niets.

"De organisatie wil vooral geen risico's nemen", meldde onze man ter plaatse. "Het valt al bij al nog mee qua gladheid." Maar: better safe than sorry, en dus beginnen we er om 11 uur aan.