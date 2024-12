Manchester City wil tegen Everton uit het slop geraken: "Erling Haaland? Het ligt niet aan één speler"

De ideale gelegenheid om uit het moeras te klimmen? Op Boxing Day mag Manchester City thuis tegen Everton proberen om zijn 2e zege in 13 wedstrijden te boeken. Maar trainer Pep Guardiola is op zijn hoede. "Ze hielden de 0 tegen Arsenal en Chelsea, dat betekent dat het heel goed staat."

Straks posteert Pep Guardiola zich wellicht rond zijn kerstboom, maar vanmiddag had de geplaagde oefenmeester van Manchester City eerst nog een persmoment op zijn planning staan.

"Toch niet om zijn afscheid aan te kondigen bij de landskampioen?", vreesden sommigen al. Nee, hoor. Guardiola is - eergierig als hij is - vastberaden om zichzelf en Man. City uit de moeilijkste periode van zijn carrière te loodsen.

Het enige probleem: de Spanjaard kan nog steeds niet de vinger op de wond leggen. Want waar schort het de laatste maanden eigenlijk aan bij de Engelse landskampioen?

"Het gebrek aan doelpunten van Haaland", opperde een journalist in de perszaal. Een gedachte die Guardiola al snel wegwuifde.

"Het gaat bij ons niet om één speler. In het verleden was hij dodelijk voor doel, maar dat kwam ook door het team. Als één speler het probleem vormde, dan zou het simpel zijn. Erling is heel belangrijk voor ons en zal dat ook in de toekomst zijn."