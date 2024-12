Opvallend positieve Pep Guardiola zag "heel goede wedstrijd" van City: "Vroeg of laat zullen we onszelf terugvinden"

De druk op zijn schouders wordt steeds groter. Pep Guardiola krijgt de City-trein maar niet op de rails, met op bezoek bij Villa een negende nederlaag in de laatste twaalf wedstrijden. De succestrainer bleef opvallend positief: "Ik moet achter mijn spelers staan." Erling Haaland sprak nog steeds alle vertrouwen uit in een goede afloop, mét Guardiola: "Hij zal de oplossingen vinden."

Een kansloze nederlaag van zijn Manchester City bij Aston Villa, al zag Pep Guardiola dat toch anders.

“In de eerste helft speelden we heel goed, op dat vroege foutje na. Na de rust zakten we in omdat we onze pressing veranderden na het uitvallen van John (Stones)."

"In de opbouw waren we comfortabel, maar het middenveld van Villa is zo sterk. We creëerden wel kansen, meer dan in de wedstrijd tegen United. Alleen was onze pressing niet meer zo effectief. Die goal valt dan nog, maar te laat.”