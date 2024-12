Met dank aan briljante Tielemans: Aston Villa verkoopt Man City nieuwe dreun, Guardiola kijkt machteloos toe

RUST: City blijft in hetzelfde bedje ziek

Met een opstootje gaan we de rust in. Martinez krijgt geel onder de neus van scheidsrechter Peter Bankes. Nergens voor nodig, want Villa gaat rusten met een logische 1-0-voorsprong. City had de bal bijzonder veel, maar deed daar bijzonder weinig mee.



Dan was de dreiging van de thuisploeg een pak concreter. Het kwam al in de openingsminuten tot twee keer toe bijzonder dicht bij de openingsgoal. Na een kwartiertje was het dan toch prijs via Duran en dankzij prachtig voorbereidend werk van Tielemans.