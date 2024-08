Wie mag de EK-wegrit rijden? "Het wordt de moeilijkste selectie die de bondscoach ooit zal moeten maken"

Maandag maakt Sven Vanthourenhout zijn selectie bekend voor het EK wielrennen. Een Europees kampioenschap in eigen land op een overwegend vlak parcours: aan Belgische kandidaten geen gebrek. José De Cauwer weet dat onze bondscoach voor een lastige opdracht staat. "Maar met het krediet dat Sven heeft opgebouwd, kunnen we geen betere bondscoach hebben voor dit werk."

De WK-wegrit is pas op 29 september en Van Aert heeft al laten verstaan dat hij zichzelf weinig kansen toedicht in Zürich. Maar de Europese wegrit, op zondag 15 september, zou Van Aert niet koud laten.

In de Vuelta kwam het onderwerp deze week ter sprake. José De Cauwer argumenteerde dat Wout van Aert zich in deze Vuelta ook wel af en toe zal sparen wanneer dat mogelijk is.

Al zullen sommige collega's voor het komende EK anderzijds net niet in de schoenen van Vanthourenhout willen staan. In Limburg wacht een (relatief) vlak parcours en ons land kan een lawine aan kandidaten selecteren.

"Wat dat betreft kunnen we geen betere bondscoach hebben. In tegenstelling tot wat bij de voetbalbond moet gebeuren, denk ik dat er bij de wielerbond geen probleem is rond de evaluatie van de bondscoach."

Hoe de Belgische puzzel gelegd wordt, ontdekken we maandag. Maar één ding is zeker: ook al past Remco Evenepoel (hij gaat enkel voor de tijdrit), bij de Belgen is het drummen voor elk plaatsje.

"Hij is graag bij deze ploeg. Hij heeft die zelf gekneed. Niet de renners, want die worden door de ploegen gekneed. Maar Sven heeft er een team van gemaakt."

Zo'n team zal dus ook nodig zijn tijdens het EK. Maar een selectie maken als bondscoach is vaak een gevoelige onderneming. Vraag dat maar aan De Cauwer en zijn ploeg voor het WK van 2005 in Madrid.

"Volgens mijn vriend Patrick Lefevere was er toen te weinig blauw op straat", lacht De Cauwer over de toenmalige discussie. Lefevere vond dat er te weinig ploegmaats van Tom Boonen waren geselecteerd en vreesde gekibbel met de aanwezige Lotto-renners. "Als bondscoach moet je in zo'n situatie gewoon knopen doorhakken."

"We komen uit een periode waarin je als bondscoach rekening moest houden met een politiek evenwicht. Ik heb er de naweeën van meegemaakt, maar ik heb er zelf een streep door getrokken. Zo moest de Belgische kampioen altijd mee, ongeacht het parcours."

"Ik had zelf al iets bewezen in de wielersport en kon dat daardoor doorduwen, want anders was het een probeem gebleven. Ik heb mijn ding gedaan, ja."

"Ik heb het ooit meegemaakt dat ik het parcours wilde verkennen, maar dat kostte te veel geld. Men zei dat we in Japan met Rudy Dhaenens ook wereldkampioen waren geworden zonder een verkenning."

"Toen ik tegen een van de bobo's op de bond zei dat zij dan ook niet mee moesten naar het kampioenschap, want ze zouden de koers toch zelf niet winnen, was dat een brug te ver, hé. Maar laat ons zeggen dat we momenteel gelukkig een goed gestructureerde federatie hebben."