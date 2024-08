Van Aert als onbetwiste kopman en maar liefst 3 (of 4?) rassprinters: de EK-selectie van de Sporza-surfer

"Het wordt de moeilijkste selectie die de bondscoach ooit zal moeten maken." José De Cauwer weet als ex-bondscoach dat Sven Vanthourenhout flink zal moeten puzzelen voor zijn selectie voor de wegrit op het EK in ons land op 15 september. Gelukkig helpt de Sporza-surfer hem een handje. Jullie kiezen voor een sterk blok met drie rassprinters, Van Aert niet incluis.

Met duizenden zijn ze, de virtuele bondscoaches van Sporza. Zij - ofwel: jullie - kiezen overduidelijk voor één kopman op het EK in eigen land. Wout van Aert kreeg ruim 18.000 stemmen achter zijn naam en kroont zich tot onbetwiste nummer één.

Maar als het van de surfer afhangt, is niet alleen Van Aert een troefkaart in de sprint. Ook Jasper Philipsen (15.600 stemmen), Tim Merlier (11.400 stemmen) en Arnaud De Lie (11.300 stemmen) krijgen een toegangsticket voor de 8-koppige selectie.

Een die volgens jullie dus het best zal bestaan uit 3 (of 4?) rassprinters. Een luxepositie voor Sven Vanthourenhout, of een onmogelijk te leggen puzzel?