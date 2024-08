Welke Belgen kunnen nog medailles rapen? Deze kanshebbers komen nog in actie in slotweek Spelen

ma 5 augustus 2024 06:49

Na 9 dagen Olympische Spelen hebben de Belgen 5 medailles veroverd. De komende week komen er nog een pak kanshebbers aan de bak. Ontdek hieronder wanneer de potentiële medaillewinnaars in actie komen.

Hockey: Red Panthers

De Red Panthers werden 2e in hun groep en imponeerden in hun laatste groepswedstrijd tegen Duitsland. Hun jacht op een medaille werd door die 2e plaats wat makkelijker, want ze kunnen Nederland enkel nog tegenkomen in een eventuele finale. Als ze vanavond winnen van Spanje, moeten ze nog 1 wedstrijd winnen om een medaille te pakken.

programma Red Panthers (Paris 2024) zondag 28 juli België China 2-1 verslag maandag 29 juli Frankrijk België 0-5 verslag woensdag 31 juli België Japan 3-0 verslag vrijdag 2 augustus België Nederland 1-3 verslag zaterdag 3 augustus Duitsland België 0-2 verslag maandag 5 augustus België Spanje 20 uur kwartfinales woensdag 7 augustus halve finales (evt) vrijdag 9 augustus 14.00 uur kleine finale (evt) 20.00 uur finale (evt)

4x400 meter: Tornados en Cheetahs

Ook de Belgian Tornados maken overal waar ze komen aanspraak op een medaille. Op de Olympische Spelen lukte dat evenwel nog niet, in Tokio werden ze 4e. Kunnen ze deze keer wel op het podium geraken?



In Tokio haalden de Belgian Cheetahs de finale al, toen werden ze 7e. Stunten ze zich dit jaar naar het podium?

programma Belgian Tornados (Paris 2024) vrijdag 9 augustus

4x400 meter reeksen 11.05 uur liveblog zaterdag 10 augustus 4x400 meter

finale (evt) 21.12 uur liveblog

programma Belgian Cheetahs (Paris 2024) vrijdag 9 augustus

4x400 meter reeksen 10.40 uur liveblog zaterdag 10 augustus 4x400 meter

finale (evt) 21.22 uur liveblog

400 meter: Alexander Doom

Naast met de Tornados, komt Alexander Doom ook individueel in aanmerking om eremetaal voor België binnen te halen. Met zijn persoonlijk record zou hij 3e geworden zijn in Tokio. Een boost om de pijn te vergeten?

programma Alexander Doom (Paris 2024) zondag 4 augustus 400 meter reeksen 19.05 uur 2e in 45"01, naar halve finale dinsdag 6 augustus 400 meter halve finales 19.35 uur liveblog woensdag 7 augustus 400 meter finale (evt) 21.20 uur liveblog

Basketbal: Belgian Cats

Na hun geweldige wedstrijd tegen Japan klonk het bij de Belgian Cats dat ze voor geen enkel land nog bang zijn. Helpt hen dat om een medaille te halen, nadat het in Tokio is misgelopen in de kwartfinales? Eerste uitdager in Parijs wordt alvast Spanje.

programma Belgian Cats (Paris 2024) maandag 29 juli Duitsland België 83-69 verslag donderdag 1 augustus België Verenigde Staten 74-87 liveblog zondag 4 augustus Japan België 58-85 liveblog woensdag 7 augustus Spanje België kwartfinales vrijdag 9 augustus halve finales (evt) zondag 11 augustus kleine finale (evt) 11.30 uur finale (evt) 15.30 uur

Omnium: Lotte Kopecky

Lotte Kopecky heeft al een bronzen medaille beet na de wegrit, maar ook op de piste maakt ze een goede kans. Op de slotdag van de Olympische Spelen komt ze in actie in het omnium.

programma Lotte Kopecky (Paris 2024) zaterdag 27 juli tijdrit 6e zondag 4 augustus wegrit 3e zondag 11 augustus omnium

Zevenkamp: Nafi Thiam en Noor Vidts

Nafi Thiam werd al 2 keer olympisch kampioen in de zevenkamp en ook dit jaar is ze de grote favoriete voor goud. Op het EK toonde ze alvast dat ze in vorm is om sportgeschiedenis te schrijven op de Spelen.



Met Noor Vidts heeft ze alvast een landgenote die zelf ook voor een medaille kan gaan. In Tokio won ze als 4e een chocolade medaille. Ruilt ze die dit jaar in voor een echte?

programma Nafi Thiam (Paris 2024) donderdag 8 augustus zevenkamp dag 1 10.05 uur liveblog vrijdag 9 augustus zevenkamp dag 2 10.05 uur liveblog

programma Noor Vidts (Paris 2024) donderdag 8 augustus zevenkamp dag 1 10.05 uur liveblog vrijdag 9 augustus zevenkamp dag 2 10.05 uur liveblog

Marathon: Bashir Abdi

Bashir Abdi kende geen vlekkeloze voorbereiding op deze Olympische Spelen. Maar in Tokio werd hij wel 3e. Ervaring die hij kan gebruiken om ook in de Franse hoofdstad zijn race goed op te delen.

programma Bashir Abdi (Paris 2024) zaterdag 10 augustus marathon 8.00 uur liveblog

Taekwondo: Sarah Chaari

Sarah Chaari werd al eens wereldkampioene in het taekwondo, maar dat was wel in een lagere gewichtsklasse dan de olympische. In die categorie verdiende ze al haar strepen door Europees kampioene te worden. Nu wil ze zich absoluut bewijzen om het allergrootste toneel.

programma Sarah Chaari (Paris 2024) vrijdag 9 augustus -67 kg 1/16e finales 9.09 uur liveblog -67 kg kwartfinales (evt) 14.30 uur liveblog -67 kg halve finales (evt) 16.11 uur liveblog -67 kg herkansingen (evt) 19.30 uur liveblog -67 kg match om brons (evt) 20.19 uur liveblog -67 kg finale (evt) 21.19 uur liveblog

Zeilen: Emma Plasschaert

Emma Plasschaert is al over halfweg haar zoektocht naar olympische roem. Ze staat nu 5e waardoor ze voorlopig mag deelnemen aan de medaillerace. Kan ze daar naar een medaille zeilen?