Valse start voor Emma Plasschaert op Olympische Spelen: "Pijnlijk, maar we zijn nog maar 1 reeks ver"

Medaillekandidate Emma Plasschaert heeft haar start gemist op de Olympische Spelen. In de baai van Marseille vond de topzeilster onvoldoende wind om een mooie score neer te zetten. Plasschaert opende de regatta met een 25e plaats (in de eerste van 10 reeksen). Morgen moet het beter beseft ze.

Geen goed resultaat van Plasschaert dus, maar ook geen man (of vrouw) overboord. In de zeilsport telt het slechtste resultaat niet mee voor de eindafrekening.

Plasschaert haalde de finish pas als 25e, terwijl haar grote concurrentes Marit Bouwmeester (4e) en Anne-Marie Rindom wel in de top 10 eindigden.

De medaillekandidate had zich erop voorbereid, maar vandaag lukte het niet om een mooie score neer te zetten.

Emma Plasschaert moest haar zoektocht naar olympische roem beginnen in een licht briesje, niet haar favoriete omstandigheden.

In de olympische zeilbaai van Marseille gaf het kwik van de thermometer meer dan 30 graden Celsius aan, maar de windmeter sloeg allesbehalve zo hoog uit.

"Mijn start was niet super"

"We moesten lang wachten om eraan te beginnen", begint Emma Plasschaert haar verhaal. "En eens we op het water lagen, moesten we met het einde van een bries doen."

"Tricky omstandigheden", gaat de tweevoudige wereldkampioene voort. "En mijn start was ook niet super."

"Voor de wind had ik nog het gevoel dat ik snel ging. Een 15e plaats leek in de maak, tot ik met een ongelukkige windsprong te maken kreeg. Links van mij zag ik ze allemaal passeren."

"Pijnlijk, maar we hebben nog maar 1 reeks gezeild. Ik zal scherper moeten starten morgen", besluit Plasschaert na haar eerste zeildag in de olympische baai van Marseille.