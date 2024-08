Van een poolreiziger tot een olympische medaillewinnares: Emma Plasschaert is sterk omringd op Spelen

do 1 augustus 2024 06:46

In haar strijd om een olympische medaille staat Emma Plasschaert er niet alleen voor. De Belgische zeilploeg is naar Frankrijk afgezakt met een professionele omkadering. Naast een kampioenencoach kan Plasschaert er ook rekenen op een meteoroloog, een kinesiste én de ervaren teamleider Evi Van Acker, die zelf ook wereldtop was in de eenpersoonsboot.

Team Belgium heeft maar liefst 8 zeilers (voor 5 boten) op de Olympische Spelen van Parijs. Elke boot heeft zijn eigen coach. Daarnaast kunnen ze ook beroep doen op een handvol keien in hun vak.

Mark Littlejohn: de kampioenencoach

Sinds 2018 werkt Emma Plasschaert samen met topcoach Mark Littlejohn. De 62-jarige Brit beschikt over tonnen ervaring. Hij werkte samen met zeillegende en 4-voudig olympisch kampioen Sir Ben Ainslie. Met zijn landgenote Shirley Robertson voer Littlejohn naar olympisch goud in 2000 en met de Nederlandse topper Marit Bouwmeester werd het zilver in 2012. Sprokkelt Littlejohn een derde olympische medaille met Plasschaert? "Dat zouden we graag willen, ja", beaamt "The Medal Maker".

"We kunnen het goed met mekaar vinden. Terwijl hij toch de coach was van mijn grote concurrente destijds", lacht Evi Van Acker, teamleider van de zeilers. "Mark is een strenge, maar rechtvaardige coach die technisch ijzersterk is. En hij is ook mee met zijn tijd. Chat GPT of AI behoren tot zijn werktuigen."

Kristien Depluverez: kinesiste en begeleidster

Wie Emma Plasschaert in Marseille spot, ziet ook Kristien Depluverez. De zeilster en de kinesiste vormen een vaste tandem in de olympische jachthaven. Het is een vast ritueel voor Plasschaert. "Kristien wandelt met me mee naar de boot en is er altijd bij wanneer ik het water opga", legt ze uit. "Kristien begeleidt al onze zeilers hier in Marseille", vertelt Evi Van Acker. "En ze houdt ook contact met de artsen van Team Belgium in Parijs."

Fritz Buyl: meteoroloog

Sinds twee jaar kan Emma Plasschaert ook rekenen op de weermodellen van haar stadsgenoot Fritz Buyl. De twee komen allebei uit Oostende. Buyl werkt voor het KMI en begeleidt missies op de Zuidpool. In Marseille begeleidt hij de missie van de olympische zeilers. Grotere naties werken al langer samen met een meteoroloog, onze zeilers nu ook. Plasschaerts coach Mark Littlejohn kwam met Buyl op de proppen. "Elke ochtend geeft Fritz een meteobriefing", legt Evi Van Acker uit. "Het helpt ons om een strategie te bepalen." "En tijdens wedstrijden kan Fritz mee aan boord bij de coaches. Om lastminutewijzigingen door te spelen aan de zeilers."

Fritz Buyl leest het weer voor de zeilers.

Els Snauwaert: psychologe/mental coach

Om ook mentaal de zeilen te kunnen ophalen, werkt Emma Plasschaert samen met sportpsychologe Els Snauwaert. "Met haar heb ik het over de X-factor in Marseille", vertelt de zeilster. "Want sommige zaken kan je niet voorspellen in onze sport. Zoals de windloze gaten die hier plots opdoemen op het olympisch water." Snauwaert werkt niet alleen met de zeilers samen op de Olympische Spelen, ze begeleidt ook de roeiers. "Momenteel zit Els in Parijs", legt Evi Van Acker, "maar we kunnen haar elk moment van de dag bereiken."

Sportpsychologe Els Snauwaert.

Dimitri Dumery: coördinator topsport

Zeilers hebben meer dan een tas met sportkleren nodig om aan de slag te kunnen gaan op de Olympische Spelen. Dimitri Dumery zorgt dat alles voor handen is in Marseille. "Hij fikst hier werkelijk alles", weet Evi Van Acker. "Logistiek is Dimitri ijzersterk." "Hebben we last minute nog doek nodig om ons materiaal niet te laten verschroeien in de hitte van Marseille? Dimitri rijdt naar de hypermarkt en fikst dat."

"Dimitri Dumery kan alles fiksen."

Evi Van Acker: teamleider/olympisch brons

Evi Van Acker zelf staat de zeilers bij als olympisch teamleider in Marseille. "Samen met Dimitri vorm ik het Zwitserse zakmes van de ploeg", vertelt ze. "Ik zorg er mee voor dat alles op wieltjes loopt en dat de zeilers enkel aan zeilen moeten denken, want op de Olympische Spelen zijn er tientallen regels", weet ze uit ervaring. Als nummer 3 van Londen 2012 en nummer 4 in Rio 2016 weet Van Acker hoe je moet scoren in een ILCA- of Laserboot. "Het kriebelt, maar sportief probeer ik me zo weinig mogelijk te moeien. Dat laat ik over aan onze coaches."

Evi Van Acker met olympisch brons (r) op de Spelen van Londen in 2012.

