Bom onder Spaanse bekerfinale: Real Madrid dreigt met boycot na frontale aanval die scheids tot tranen toe beweegt

Het rommelt stevig daags voor de bekerfinale in Spanje. Real Madrid heeft ermee gedreigd niet op te dagen in Sevilla voor de confrontatie tegen aartsrivaal Barcelona. De reden? De aanstelling van een scheidsrechtersduo dat Real in het verleden benadeeld zou hebben. Het officiële persmoment liet de Koninklijke alvast aan zich voorbij gaan.

Een opvallend beeld tijdens de persconferentie van de hoofdscheidsrechter vrijdagmiddag.

Ricardo de Burgos Bengoetxea is door de Spaanse voetbalbond aangesteld om Real Madrid - Barcelona in goede banen te leiden in de eindstrijd van de Copa del Rey. Een keuze waar die eerste allerminst vrede mee heeft.

Op Real Madrid TV, het officiële kanaal van de Koninklijke, werd een compilatiefilmpje getoond van alle beslissingen die de ref tegen de ploeg van Thibaut Courtois had gefloten in het recente verleden.

"Dat kwam hard aan", deelt De Burgos met tranen in zijn ogen voor de microfoon. "Ik probeer mijn zoon te vertellen dat zijn vader fouten maakt tijdens het fluiten, net zoals voetballers ook fouten maken. Wat we moeten ondergaan als scheidsrechters is niet normaal. Het is tijd voor bezinning."

Al bleek Real allerminst van plan te bezinnen na die eerste frontale aanval.