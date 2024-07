Medaillekandidate Emma Plasschaert is klaar "om te knallen" in Marseille

wo 31 juli 2024 06:51

Emma Plasschaert test haar olympische boot uit in Marseille.

Na haar vierde plek bij haar debuut in Tokio mikt Emma Plasschaert (30) op een olympische medaille op de Spelen van Parijs. De tweevoudige wereldkampioene heeft zich optimaal voorbereid in de baai van Marseille. "Veel of weinig wind? Voor mij mag het een beetje van alles zijn", blikt de ILCA6-zeilster vooruit.

Team Belgium heeft 5 zeilboten liggen op het azuurblauwe water van Marseille. Met Emma Plasschaert komt vanaf morgen de grootste hoop op olympisch eremetaal in actie. "Het mag beginnen", glundert ze. Na de eerste zeildagen van het olympisch zeiltoernooi hebben we geleerd dat het zaak is om het hoofd koel te houden in de baai. Niet alleen omdat het kwik ver boven de 30 graden uitstijgt, zeker in de volle zon, vooral omdat de condities er moeilijk te voorspellen zijn. De ene dag halen de lichtweerspecialisten bakzeil in Marseille, de andere dag lijden de liefhebbers van de mistralwind schipbreuk.

Ik ben veel beter geworden in lichte wind. Dat was een zwak punt. Emma Plasschaert

Plasschaert hoopt dat Marseille de olympiërs een bonte mix serveert. "Een beetje van alles en nog wat vind ik het leukste. Dan komen de allrounders naar voren", vertelt de 30-jarige topzeilster aan de vooravond van haar tweede Spelen.

"We hebben heel veel op lichte wind getraind, omdat het echt mijn zwak punt was. Ik heb het gevoel dat ik daar nu veel beter in ben. Dus ook die zwakke wind zal ik hier verwelkomen." (lees voort onder de video)

Emma Plasschaert behoort tot het kransje elitezeilsters dat voor de medailles gaat aan de Azurenkust. Met wie bindt ze de strijd aan?

"Dan denk ik meteen aan de oude garde zoals ik ze noem: Marit Bouwmeester en Anne-Marie Rindom. Zij hebben meerdere olympische medailles op hun palmares staan."

"Maria Erdi uit Hongarije, Maud Jayet uit Zwitserland en eventueel de Italiaanse zeilster Chiara Benini kunnen die groep met topfavorieten aanvullen."

"Bij licht weer reken ik er ook Monika Mikkola uit Finland erbij. Ze gaan er allemaal hun spel kunnen spelen", weet onze nummer 1.

En welk spel gaat ze zelf spelen? "Ons plan is om te knallen", knipoogt Plasschaert.

Zeilen op de Olympische Spelen: ILCA 6