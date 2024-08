Sebbe Godefroid verrast zijn poulain Lucas Claeyssens met boodschap: "Hij heeft me alles geleerd"

Sebastien Godefroid, winnaar van olympisch zilver in Atlanta 1996, wenst het jonge zeilduo Eline Verstraelen - Lucas Claeyssens veel succes op hun allereerste Spelen.

Lucas Claeyssens (21) en Eline Verstraelen (22) steken zaterdag van wal op hun allereerste Olympische Spelen. Het jonge duo zeilt met hun catamaranboot in de snelle Nacra 17-klasse.

Claeyssens is in de leer gegaan Sebastien "Sebbe" Godefroid, winnaar van olympisch zilver in 1996.

"Hij heeft me de knepen van het vaak geleerd", vertelt de jongste catamaranzeiler op de Olympische Spelen van Parijs.

"Sebbe heeft me alles geleerd: van hoe je overstag moet gaan tot welke tactische beslissingen je moet nemen. Dankzij hem sta ik waar ik nu sta."

"Ik heb nog coaches gehad, maar hij is mijn grote leermeester."