"Ze mag dromen van goud" volgens haar coach, maar zeilt Emma Plasschaert wel door tot in LA?

kalender ma 14 april 2025 14:14

Op Palma de Mallorca zeilde Emma Plasschaert vorige week pas haar eerste wedstrijd sinds de Olympische Spelen. Een pauze die broodnodig was voor onze 31-jarige landgenote. In Sportweekend bespreekt haar nieuwe coach Thomas Guttormsen de toekomst van Plasschaert. "We moeten de angst om te verliezen wegnemen en werken aan willen winnen."

Met een vijfde plek in de "Princess Sofia Trophy" opende Emma Plasschaert vrijdag haar zeiljaar. Het was haar eerste race na een lastige olympische wedstrijd, waarin Plasschaert als 7e eindigde.



Niet alleen voor Plasschaert was het een eerste vuurdoop, maar ook voor haar nieuwe coach Thomas Guttormsen. Een Noor met 30 jaar ervaring en twee olympische titels op zijn palmares.

"De eerste race verliep nog wat wisselvallig", vertelt Guttormsen op trainingskamp in Valencia. "Voor ons als team was het wel goed om haar te zien zeilen in wisselende omstandigheden. Zo kregen we meteen een overzicht van wat nog beter kan."

Vanaf dag één is ze heel open geweest over haar problemen. Thomas Guttormsen

De Noor is de opvolger van Mark Littlejohn, en focust meer dan zijn voorganger op het mentale aspect bij Plasschaert. Na de Olympische Spelen overwoog ze namelijk om ermee op te houden. Na al die jaren op het water was onze landgenote het plezier in racen kwijtgeraakt.



Iets wat Guttormsen voelde bij hun eerste ontmoeting in november. "Vanaf dag één is ze heel open geweest over haar problemen. Onze samenwerking gaat meer over het kweken van zelfvertrouwen, en dat gaat bij mijn manier van coachen heel natuurlijk."



"Het is wel anders voor mij om te werken met iemand met een strak denkpatroon", schets de Noorse topcoach de huidige situatie. "We moeten de angst om te verliezen wegnemen en werken aan willen winnen."

De Noor Thomas Guttormsen is de nieuwe coach van Emma Plasschaert.

Herbronnen in Australië, voor een olympische droom?

Om haar gedachten te verzetten na de Spelen, trok Emma Plasschaert naar Australië. Waar ze enkele maanden doorbracht met haar echtgenoot en zeilkampioen Matt Wearn.



En dat deed haar goed. Down Under besloot Plasschaert om haar zeilavontuur nog minstens met een jaar te verlengen. "Bij onze eerste samenwerking in maart was ze echt een totaal ander persoon", klinkt het bij de Noorse coach. Maar over haar olympische toekomst, beslist ze pas na het EK in Zweden in augustus. Dan hakt de Belgische zeilster de knoop door: stoppen of toch nog toewerken naar de Spelen van 2028 in LA?

"Het EK is belangrijk, maar niet bepalend", zegt Guttormsen. "Het is een nieuwe stap in het traject dat we bewandelen. Maar we nemen het stap per stap. Zo werken we verder naar andere races."

Als ik geld zou moeten zetten op ja of nee, dan zeg ik ja. Maar we leggen geen druk op. Thomas Guttormsen