Lucas Claeyssens en Eline Verstraelen klimmen naar 17e plaats na 2e dag

Lucas Claeyssens en Eline Verstraelen hebben de 2e dag in de Nacra 17-competitie afgesloten op de 17e plaats. Daarmee doen ze een plekje beter dan gisteren.

Ook vandaag stonden er 3 reeksen op het programma voor Lucas Claeyssens en Eline Verstraelen. Het duo eindigde in die reeksen respectievelijk 18e, 19e en 18e.



Door die prestaties komen ze op de 17e plek terecht in het algemeen klassement met een totaal van 82 punten.



De Nacra 17-competitie is na vandaag halfweg. De volgende 2 dagen staan er nog 6 reeksen op het programma. Op 7 augustus wordt er voor de medailles gestreden tijdens de medaillerace, waar enkel de 10 beste duo's aan mogen meedoen.