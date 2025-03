Lotte Claes, ex-duatlete en verpleegster, kan het maar niet geloven: "Mijn lichaam deed overal pijn"

Sire, er zijn nog Belgen. Bij afwezigheid van Lotte Kopecky staat er toch een Belgisch vlagje bovenaan de Omloop Het Nieuwsblad. Met dank aan Lotte Claes, die in de slotfase meer kon genieten dan ze enkele jaren geleden tijdens Kamp Waes heeft gedaan.

"Fantastisch! Dit had ik nooit verwacht!" Lotte Claes zat te glunderen op de troon van de winnares, een plekje waar ze nog nooit had gezeten.

Claes noemt zichzelf nog maar 2 jaar volwaardig prof. Ze heeft een verleden in het duatlon en combineerde haar prille profbestaan nog met een job als verpleegkundige in het ziekenhuis.

"Ik hoop dat dit een stap is voor een mooie toekomst", zei ze na haar verrassende zege. Claes, renster bij het Franse Arkéa-B&B, schoof mee in de vlucht van de dag.

"We stonden hier met ambities aan de start, maar eerder met onze punchers en snelle vrouwen. Ik moest hen helpen, maar ik was heel blij met de grote voorsprong die we kregen."

"Na de Berendries begon ik erin te geloven. We moesten samenwerken tot de Muur en daarna het tempo behouden."

Dat lukt en zo kwam het tot een sprint. "Ik heb niet echt snelle benen, maar mijn vluchtgezel ging snel aan en dat was in mijn voordeel."

"Explosief ben ik niet, maar ik bleef gaan en mijn lichaam deed overal pijn. Ik kan het niet geloven", aldus Claes, die ook nog een verleden heeft in het tv-programma Kamp Waes. "Maar de laatste 200 meter was leuker, hoor."