Lucas Claeyssens en Eline Verstraelen openen hun Spelen met 18e plaats

Ook voor Lucas Claeyssens en Eline Verstraelen is de zeilcompetitie begonnen in Marseille. Na de eerste dag in de Nacra 17-competitie staat het Belgische duo op de voorlaatste plaats.

Vandaag stonden er drie reeksen op het programma in de Nacra 17-klasse. Lucas Claeyssens en Eline Verstraelen maakten er een bijzonder stabiele dag van. In de eerste twee reeksen werden ze telkens 15e, in de derde eindigden ze op de 16e plaats.



In de tussenstand komen ze daarmee met een totaal van 30 punten op de 18e plaats terecht en daarmee houden ze voorlopig slechts één duo achter zich.

In totaal staan er 12 regatta's op het menu in de Nacra 17-klasse. Enkel de top tien mag daarna nog meedoen aan de medalrace, waarin dubbele punten te verdienen zijn.

Het Italiaanse duo Ruggero Tita/Caterina Marianna Banti staat op kop met 2 punten. Zij worden op de voet gevolgd door de Argentijnen Mateo Majdalani en Eugenia Bosco en de Finnen Sinem Kurbay en Akseli Keskinen.