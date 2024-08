William De Smet kan positieve lijn niet doortrekken en zakt terug naar de 19e plaats

Een mindere dag in de zeilcompetitie voor William De Smet. In de twee regatta's werd hij vandaag 13e en 35e en daardoor zakt hij in de tussenstand terug naar de 19e plaats.

William De Smet stond na twee dagen in de ILCA 7-categorie knap achtste, maar op de derde competitiedag kon hij niet op zijn elan doorgaan. De 29-jarige Antwerpenaar werd 13e en 35e in de twee reeksen op zaterdag. Met een totaal van 78 punten zakt De Smet terug naar de 19e plaats. De zeilers moeten nog vier van de tien regatta's afwerken. De top tien plaatst zich voor de medalrace, waarin dubbele punten te verdienen zijn. De Smet staat voorlopig op 15 punten van die top tien. Matt Wearn, de Australische titelverdediger en echtgenoot van Emma Plasschaert , leidt voorlopig de dans. Hij heeft een ruime voorsprong op de Brit Michael Beckett en de Cyprioot Pavlos Kontides.

35e in de zesde reeks is tot dusver het slechtste resultaat van De Smet in Marseille. Dat wordt geschrapt, maar het betekent wel dat zijn 34e plaats in de 3e reeks nu in rekening gebracht wordt.

"Mijn eerste reeks vandaag was oké, maar in de tweede reeks heb ik een slechte strategie gekozen", analyseerde De Smet zijn derde competitiedag. "Ik ben aan de verkeerde kant vertrokken. De wind was beter aan bakboord en ik ben aan stuurboord vertrokken. Daardoor werd alles veel ingewikkelder."

"Ik heb nog niet gekeken hoe de omstandigheden morgen zullen zijn. Ik neem het weer zoals het komt. Ik heb dus ook nog geen strategie voor de komende twee reeksen, we zien het morgen wel."