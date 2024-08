William De Smet blijft op dreef en staat 8e na 2 dagen: "Goed voor het zelfvertrouwen"

vr 2 augustus 2024 16:32

William De Smet is op de 2e dag in de zeilcompetitie naar de 8e plaats geklommen. In de 2 reeksen zeilde hij vandaag naar een 34e en 4e plek. De volgende dagen staan er nog 6 reeksen op het programma voor de medaillerace van dinsdag.

William De Smet heeft zijn start op de Olympische Spleen allerminst gemist. Gisteren stond hij na dag 1 op een mooie 9e plek. Vandaag klom hij nog 1 plaatsje in de algemene stand.



In de eerste race van de dag moest hij beginnen met een strafronde, waardoor hij uiteindelijk 34e werd. In de tweede reeks deed hij het veel beter met een knappe 4e plek.



Die 34e plek is voorlopig zijn slechtste resultaat en wordt dus geschrapt in het algemene klassement.



Na 10 reeksen zeilen de beste 10 boten de medaillerace, waarin dubbel punten worden uitgedeeld. De boot met het minste aantal punten wint.

"Ik voel me goed in deze wind"

William De Smet baalde een beetje na zijn straf. "Die eerste reeks zou een goede kunnen geweest zijn zonder de strafronde, maar het kan alleen maar beter gaan de volgende dagen. De tweede reeks doet wel goed voor het zelfvertrouwen. Hopelijk kan ik de volgende dagen wat stabieler bovenaan zeilen zonder ups en downs.



De Smet stijgt een plaats in het algemene klassement, op 3 punten van de 4e plaats. "Het kan nog altijd veranderen, maar als ik elke dag een plekje kan stijgen is dat mooi. Met zilver ben ik ook tevreden", lachte hij. "Maar ik voel me goed in deze wind. Het is redelijk fysiek zeilen, maar dat ligt me wel. We zullen zien wat de komende dagen brengt."

stand ILCA 7-klasse na 4 reeksen 1. Matt Wearn (Aus) 15 ptn 2. Filip Jurisic (Kro) 18 3. Stefano Peschiera (Per) 18 4. Pavlos Kontides (Cyp) 27 5. Thomas Saunders (NZl) 28 6. Clemente Seguel Lacamara (Chi) 30 7. Lorenzo Brando Chiavarini (Ita) 31 8. William De Smet 31 9. Eduardo Marques (Por) 31 10. Juan Maegli (Gua) 31