Emma Plasschaert zeilt de top tien binnen op derde dag in Marseille

Emma Plasschaert blijft haar opmars voortzetten in de ILCA 6-klasse. Op de derde competitiedag heeft ze drie plaatsen winst geboekt. Plasschaert schoof op van de 12e naar de 9e plaats.

Emma Plasschaert opende afgelopen donderdag met een teleurstellende 25e plaats, maar heeft zich sindsdien goed herpakt. Gisteren maakte ze in de tweede en derde reeks al een flinke sprong naar de 12e plek en vandaag kon ze opnieuw terrein goedmaken op de concurrentes.

Plasschaert en co konden vandaag drie regatta's afwerken en onze landgenote werd daarin zesde, negende en zestiende. Haar slechtste resultaat (25e in de eerste reeks) wordt geschrapt en zo staat Plasschaert in de tussenstand voorlopig negende met 52 punten.

Marit Bouwmeester nam vrijdag de leiding en gaf die vandaag niet uit handen. De Nederlandse leidt met 12 punten. De Deense titelverdedigster Anne-Marie Rindom (28 punten) en de Britse Hannah Snellgrove (39 punten) maken de top drie compleet.

Er staan nog vier regatta's op het menu in Marseille. De top tien mag daarna deelnemen aan de medalrace. Daarin zijn dubbele punten te verdienen.