Emma Plasschaert rukt na uitstekende dag op naar de vijfde plaats

Emma Plasschaert komt steeds meer onder stoom in de baai van Marseille. Op de vierde competitiedag in de ILCA 6-klasse is ze opgerukt van de 9e naar de 5e plaats. Plasschaert doet zo weer helemaal mee voor de medailles. De Nederlandse Marit Bouwmeester heeft nog steeds de leiding in handen.

Emma Plasschaert heeft de wind in de zeilen. Na een twijfelachtige opener op de eerste competitiedag gaat het in stijgende lijn voor de tweevoudige wereldkampioene.



Gisteren schoof ze al van de 12e naar de 9e positie en vandaag maakte ze nog vier plaatsen goed. Plasschaert werd 8e in de 7e regatta en deed nog een plek beter in de 8e regatta.



Met een totaal van 67 punten is ze zo opgeklommen naar de 5e plek. De Nederlandse Marit Bouwmeester liet als 11e in de 8e reeks voor het eerst een steekje vallen, maar omdat het slechtste resultaat geschrapt wordt, blijft ze op kop met 19 punten.

De Deense titelverdedigster Anne-Marie Rindom is nog steeds tweede met 47 punten, de Zwitserse Maud Jayet is opgeschoven naar de derde plek met 59 punten.

Maandag worden de laatste twee regatta's afgewerkt. Daarna mag de top tien meedoen aan de medalrace, waar dubbele punten te verdienen zijn.