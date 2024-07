Belgische hockeyploegen vertrekken naar Parijs: "Plezant dat het zo dicht bij huis is"

Zowel bij de Red Panthers als bij de Red Lions lopen er hockeyers rond met ervaring op vroegere Olympische Spelen. Bij de Red Panthers zijn dat er 4, waaronder Alix Gerniers. Al vertrekt ze wel met een ander gevoel naar Parijs.



"Het is sowieso anders. In 2012 was het een verrassing dat we er waren, nu hebben we echt onze plaats op deze Spelen. Ik sta hier dan ook met een leuke, positieve spanning. We kijken er echt naar uit. De eerste dagen zal het nog genieten zijn, maar daarna is het full focus op het toernooi."



Voor Delphine Mariën en Hélène Brasseur is het de eerste keer dat ze naar de Spelen gaan. "Dit is fantastisch om mee te maken. Hopelijk zullen we niet te overdonderd zijn in Parijs. Maar dat zal wel goed komen. De speelsters met ervaring zullen net als ons kindjes zijn die alles willen ontdekken en genieten, dus op dat vlak maakt ervaring niet uit."