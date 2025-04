Het kampioensverhaal van Liverpool: van Belgische kwelduivel tot totale dominantie tegen de topfavoriet

Elke titel is uniek. Bij Liverpool was nummer 20 er een met een ideale opvolger en een Egyptische recordbreker, maar ook van een rode kwelduivel en drama op het allerhoogste toneel. Een reconstructie van de weg naar de titel van de Reds in 10 hoofdstukken.

Hoofdstuk 1: De ideale opvolger

Mei vorig seizoen. Jürgen Klopp heeft na 9 jaar net zijn afscheidsmatch afgewerkt bij Liverpool, wanneer hij de microfoon in handen krijgt. Naast een pakkende boodschap, begint de Duitse coach ook plots te zingen: "Arne Slot la la la la la".

Het zorgt er niet alleen voor dat Liverpool de Nederlander meteen in de armen sluit, maar brengt ook de nodige druk met zich mee. Het is pas zijn eerste buitenlandse avontuur, maar "de ideale opvolger" moet meteen presteren. Zijn debuut verloopt moeizaam op het veld van Ipswich Town. De Tractor Boys keren op enthousiaste wijze terug naar de Premier League. Maar doelpunten van Diogo Jota en Mohamed Salah maken van Slot de eerste Liverpool-trainer deze eeuw die wint bij zijn debuut: 0-2.

Hoofdstuk 2: Droomstart

Na zeges tegen Ipswich en Brentford (2-0) volgt op speeldag 3 een eerste echte test voor Arne Slot en zijn mannen. De North West-derby op het veld van aartsrivaal Manchester United.



De glorie van weleer stralen de Mancunians niet meer uit, maar toch was Liverpool er onder Klopp slechts twee keer in geslaagd om de drie punten mee te grissen op Old Trafford. Ook naast de zijlijn is het een eerste echte clash: Arne Slot versus Erik ten Hag. Op het veld staat er echter maar één ploeg op het veld. 90 minuten lang domineert Liverpool. Uitblinkers Luis Diaz en Mohamed Salah zorgen voor een statement: 0-3.



Met 9 op 9 is de droomstart voor Slot en Liverpool een feit.

Hoofdstuk 3: Kwelduivel Sels

Een speeldag later volgt een eerste ontnuchtering voor de Reds. Tegen (op dat moment) degradatiekandidaat Nottingham Forest verliezen ze in eigen huis met het kleinste verschil. Vooral onze landgenoot Matz Sels vormt een gesel voor Liverpool. Een eenmalige opdoffer. De volgende wedstrijden stoomt de rode trein verder met maar één doel voor ogen: de titel. Bournemouth (3-0), Wolverhampton (1-2) en Crystal Palace (0-1) worden vakkundig over de knie gelegd. Zo prijken ze na 7 speeldagen alleen aan de leiding. Manchester City en Arsenal volgen met 17 punten in hun zog, Chelsea is 4e.

Aanvoerder Virgil van Dijk toonde zich dit seizoen een rots in de branding.

Hoofdstuk 4: Richtinggevende week

Speeldagen 8 en 9 kondigen zich dan ook aan als cruciale wedstrijden om hun seizoen richting te geven. Tegen Chelsea wordt het een echte thriller vol discutabele fases, maar vooral ook een meesterlijke Mo Salah. Met een penaltydoelpunt en een assist voor Curtis Jones trekt de dirigent van Liverpool de zenuwslopende topper zijn kant op: 2-1.

Liverpool blijft op kop, en loopt door een nederlaag van Arsenal bij Bournemouth drie punten uit. En laat net de mannen van Mikel Arteta de volgende tegenstander zijn. Een duel op het scherp van de snee volgt. Vooral Virgil van Dijk doet er alles aan om zijn ploeg in de wedstrijd te brengen: eerst met een opstootje, enkele minuten later met een vroege gelijkmaker. Ook een tweede achterstand wordt uitgewist, ditmaal door Salah. Liverpool pakt 4 op 6, maar verliest zijn leidersplaats wel aan Manchester City.

Hoofdstuk 5: Dominantie op het hoogste toneel

Amper twee weken later neemt Liverpool de leiding alweer over. Terwijl de Reds zelf de zeges aaneen blijven rijgen, is het opnieuw Bournemouth dat hen een handje helpt met een zege tegen City.



Niet alleen in de Premier League gaat het Liverpool voor de wind. Ook in de Champions League domineren ze de League Phase met zeges tegen Milan (1-3), Bologna (2-0), Leipzig (0-1) en het Leverkusen van Xabi Alonso (4-0). Voor hun 5e duel staat er een absolute kraker op de planning: Real Madrid.



Veel Koninklijk is er eind november niet aan de Madrileense ploeg. Van begin tot eind worden ze tureluurs getikt op Anfield. Dat levert Liverpool net na de rust ook een verdiende voorsprong op via Alexis Mac Allister.



Wanneer Alisson-vervanger Caoimhín Kelleher ook nog een penalty van sterspeler Mbappé redt, kan Anfield zijn geluk niet op. Een kwartier voor tijd plaatst Cody Gakpo de eindstand op het bord.

Hoofdstuk 6: Rode blitzkrieg tegen City

De nederlaag van Manchester City op Bournemouth is het begin van een rampenfilm voor de Citizens. Wanneer begin december de ploeg van Guardiola op bezoek komt op Anfield, bestaat er weinig twijfel over wie zal winnen.



Terwijl Liverpool met 31 op 36 fier bovenaan staat, is de tegenstand volledig stilgevallen. Dat Manchester City op dat moment de dichtste achtervolger is op acht punten, zegt veel.



Een allesomvattende prestatie van begin tot eind wordt het op Anfield. Liverpool voetbalt de bezoekers aan flarden, en uiteindelijk is het de "Egyptische koning" die de match beslist.



Na ironische gezangen van het thuispubliek aan het adres van de Pep Guardiola, kan die zijn frustratie even niet verstoppen. Met 6 vingertjes, één voor elke landstitel, wijst hij het publiek terecht. Al kan ook hij de loftrompet voor Liverpool niet wegsteken: "Liverpool was echt onstopbaar. Tegen Salah was er niets te doen en hun goals waren oververdiend. Ik kan niet anders dan hen proficiat te wensen."



Ook in Sporza-podcast 90 minutes zijn ze onder de indruk: "Op dit moment is Liverpool de beste ploeg ter wereld. Ze winnen van iedereen."

Hoofdstuk 7: Tennisscore in Tottenham

Na de zege tegen City volgen twee puntendelingen tegen Newcastle (3-3) en Fulham (2-2), zo slinkt de kloof met nummer twee Chelsea plots weer tot amper 3 punten. En dat met een lastige verplaatsing naar Tottenham in het vooruitzicht op speeldag 17.

Een uur ver in Noord-Londen zijn alle zorgen echter vergeten. Op het scorebord? 1-5. Groots. Tottenham dringt nog even terug aan, maar met twee doelpunten en twee assists doet Salah het licht uit. Eindstand: 3-6. Een tennisscore. Salah vestigt ook een nieuw record: de Egyptenaar wordt met 15 doelpunten en 11 assists de eerste speler in de geschiedenis van de Premier League met dubbele cijfers vóór Kerstmis.

Hoofdstuk 8: Blijven of vertrekken?

Over Salah gesproken. Naast de fantastische prestaties van eigen team was de rode kant van Liverpool ook een seizoen lang in de ban van de contractperikelen van drie sterspelers: aanvoerder Van Dijk, Salah en Trent Alexander-Arnold. Vanaf januari mogen ze uitkijken naar andere clubs, omdat hun aflopende contracten nog niet verlengd zijn. Blijven of vertrekken? Dat is de vraag aan de boorden van de Mersey.

Mo Salah doet er na lang twijfelen nog twee jaar bij.

Tot er op 11 april goed nieuws komt: Salah blijft. Enkele dagen later is het ook de beurt aan Virgil van Dijk om zijn contract te verlengen tot 2027.

"We hebben een goede ploeg. Die hadden we vroeger ook al, maar ik heb bijgetekend omdat ik geloof dat we écht kans maken om nog meer prijzen te winnen", zei de Egyptische ster.

Zo is Trent de enige die nog op vertrekken staat. Zijn bestemming: (naar verwachting) Real Madrid. Met de jonge Conor Bradley heeft Liverpool een vervanger klaarstaan. Of kiest ook TAA voor een langer verblijf bij de Reds?

Hoofdstuk 9: Alles op de Premier League

Terwijl Liverpool in het tweede deel van het seizoen zijn voorsprong stelselmatig verder uitbouwt tot 13 punten op eerste achtervolger Arsenal - onder meer met de eerste zege in het Etihad sinds 2015 - loopt het in andere competities stroef. Begin februari zorgt voormalig Cercle Brugge-trainer Miron Muslic voor een enorme stunt in de FA Cup door met Plymouth Argyle de Reds uit te schakelen (1-0).



De pijnlijkste week volgt een maand later. Nadat Liverpool de League Phase van de Champions League met verve had gewonnen, volgt een flinke opdoffer in de achtste finales. Ondanks een bonus (0-1) uit de heenmatch, gaat het op 11 maart, in eigen huis, nog mis tegen PSG. Vanaf de penaltystip stoot Gianluigi Donnarumma de ploeg van Slot uit het Kampioenenbal.



Nog niet goed hersteld van die klap, moet Liverpool het enkele dagen later in de finale van de League Cup opnemen tegen Newcastle. Een doelpunt vlak voor en vlak na de rust leggen de wedstrijd in een definitieve plooi: 1-2. Zo blijft enkel de Premier League over. (Bekijk het verslag van Liverpool - PSG vanaf minuut 38:11.)

