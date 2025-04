Verklaart een loopblessure de verrassende uitspraak van Lotte Kopecky? "Het moet zwaar geweest zijn voor haar"

"Ze heeft het anders gedaan dan de voorgaande jaren. Of het voorjaar voor haar geslaagd is of niet, dat weet ik niet."

Ine : "Ze wint de Ronde van Vlaanderen. Dan is het per definitie geslaagd. Maar het is wel Lotte zelf die vooraf heeft gezegd dat ze mikte op deze klimklassiekers. Ze had haar seizoen aangepast voor deze koersen en de Tour."

Ruben: "Na de Amstel was er een opvallend interview over koers vragen en koers krijgen. Deze keer zei ze: "Als ik kijk naar hoe mijn winter verlopen is, dan moet ik blij zijn met mijn zege in de Ronde van Vlaanderen." Wat doe je hiermee?"

Ine: "We kunnen er niets meer over zeggen. We weten niet wat ze bedoelt. Welke winter heeft ze dan gehad? Zijn er fysieke problemen geweest? Of iets anders?"

"We kunnen dan alleen maar chapeau zeggen dat ze het niet heeft verteld. Ze wilde niet te veel prijsgeven van zichzelf. Zo heeft ze haar zwaktes niet getoond."

Ruben: "Het nadeel is dan wel dat je logische verwachtingen creëert."

Ine: "Dat weet ze dan ook. Lotte is een sterke vrouw, ook mentaal. Maar ze zal constant met zichzelf geworsteld hebben. Het moet zwaar geweest zijn."

Ruben: "Laten we even inzoomen. We moeten ook durven te zeggen wat we horen. Er is een gerucht, dat benadrukken we, dat ze deze winter een loopblessure heeft gehad."

Ine: "Dat is wat we horen, ja. Als dat zo is, dan heeft dat waarschijnlijk effect gehad op haar opbouw deze winter, die al anders is geweest. Dan zal het puzzelen geweest zijn om op tijd klaar te geraken."

"Het zou nuttig zijn dat ze daar open kaart over speelt. Dat is haar en onze taak. Dan kunnen we puzzelen en dan weten we wat we voor de rest van dit seizoen nog mogen verwachten van haar."