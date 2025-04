Recordsom voor Pogacar, grote kloof met Van Aert en Kopecky niét de strafste: dit prijzengeld verdienden de renners in het voorjaar

kalender ma 28 april 2025 06:14

Kassa, kassa! De beste renners van het wielervoorjaar houden niet alleen eeuwige roem over aan hun prestaties, maar ook een mooie som prijzengeld. Wij maakten de rekening van het peloton en deden enkele opvallende vaststellingen.

Vier memorabele zeges en daarbij nog drie podiumplaatsen: het voorjaar van Tadej Pogacar verdient een gouden pagina in de geschiedenisboeken. Ook op financieel vlak breekt de Sloveen alle records: hij verzamelde de voorbije maanden maar liefst 107.250 euro aan prijzengeld. De Sloveen rondt zo de magische kaap van zes cijfers. Opvallend: niet zijn zeges in de Ronde (20.000 euro) of Luik-Bastenaken-Luik (20.000 euro) leverden het fenomeen de meeste centen op, maar wel zijn tweede plek in Roubaix (22.000 euro).



Ter vergelijking: vorig jaar was Mathieu van der Poel de prijzengeldkampioen met 79.500 euro. Dit seizoen pronkt de Nederlander op de tweede plaats met 71.000 euro. Mads Pedersen is derde met een prijzenpot van 52.100 euro. Vervolgens is er een grote kloof met de jongens die naast het podium vallen. Wout van Aert moet zich als nummer vier tevreden stellen met 20.800 euro. Nadien volgt Jasper Philipsen met 16.375 euro. Plaats zes wordt gedeeld door maar liefst vier renners, die allemaal één koers wonnen en verder geen enkele keer meer in de centen reden: Juan Sebastian Molano, Søren Wærenskjold, Neilson Powless en Mattias Skjelmose.

Renner Prijzengeld 1. Tadej Pogacar 107.250 euro 2. Mathieu van der Poel 71.000 euro 3. Mads Pedersen 52.100 euro 4. Wout van Aert 20.800 euro 5. Jasper Philipsen 16.375 euro 6. Juan Sebastian Molano

Soren Waerenskjold

Neilson Powless

Mattias Skjelmose 16.000 euro 11. Filippo Ganna 15.800 euro 12. Tim Merlier 15.705 euro 13. Thomas Pidcock 13.800 euro 14. Jonathan Milan 12.565 euro 15. Giulio Ciccone 10.000 euro

In bovenstaande berekeningen zijn overigens alle WorldTour en ProSeries-koersen van het klassieke voorjaar opgenomen. Premies van de organisaties - bijvoorbeeld voor wie de Kluisberg het eerste bovenkomt in Kuurne-Brussel-Kuurne - zijn niet meegeteld.

Twee ploegen ronden kaap van 100K

Als we de totalen bij de ploegen bekijken, is het weinig verrassend dat het UAE Team Emirates van Pogacar bovenaan staat met 134.535 euro - het merendeel van de som kwam dus via de kopman. Lidl-Trek (106.770 euro) is knap tweede, Alpecin-Deceuninck (95.350 euro) vervolledigt het podum. Topteams zoals Soudal Quick-Step (37.530 euro) en Visma-Lease a Bike (36.360 euro) zien een tegenvallend voorjaar vertaald in weinig inkomsten. Zeker bij Lotto hadden ze duidelijk geen 6 juiste cijfers met een povere prijzenpot van 6.615 euro.

Ploeg Prijzengeld 1. UAE Team Emirates 134.545 euro 2. Lidl-Trek 106.770 euro 3. Alpecin-Deceuninck 95.340 euro

Deze 16 wedstrijden zijn opgenomen in onze berekening: Omloop, Kuurne-Brussel-Kuurne, Strade Bianche, Nokere Koerse, Bredene Koksijde Classic, Milaan-Sanremo, Classic Brugge-De Panne, E3 Saxo Classic, Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen, Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, Scheldeprijs, Amstel Gold Race, Waalse Pijl, Luik-Bastenaken-Luik.

Kopecky op het podium

Bij de vrouwen zijn de bedragen toch nog steeds van een andere grootteorde. Hoewel heel wat organisatoren, zoals Flanders Classics, het prijzengeld voor mannen en vrouwen de voorbije jaren gelijkschakelden is dat nog niet voor alle koersen het geval.



Zo kreeg Lorena Wiebes voor haar overwinning in Milaan - Sanremo amper 2.256 euro - een enorm verschil met de 20.000 euro die haar landgenoot Mathieu van der Poel opstreek. Toch was de Nederlandse de vrouw die het meeste prijzengeld verzamelde met een totaal van 35.283 euro. Bijna de helft van dat bedrag kwam er door haar zege in Gent-Wevelgem.



Op twee vinden we Pauline Ferrand-Prévot terug. Bijna haar volledige prijzengeld (31.659 euro) kwam er dankzij haar triomf in Parijs-Roubaix en de knappe tweede plaats in de Ronde.



Lotte Kopecky prijkt op 3 met een totaal van 29.275 euro.

Renster Prijzengeld 1. Lorena Wiebes 35.283 euro 2. Pauline Ferrand-Prévot 31.659 euro 3. Lotte Kopecky 29.275 euro 4. Elisa Longo Borghini 25.561 euro 5. Puck Pieterse 24.567 euro