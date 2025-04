"Dit team kan de druk niet aan": Genk-coach Fink wil niet meer over titel spreken, maar hekelt wel vele penalty's

Oplapwerk bij Racing Genk. De Limburgers zagen hun ruime voorsprong na een 1 op 12 helemaal wegsmelten in de play-offs. Vooral die laatste opdoffer, een thuisnederlaag tegen Antwerp, was niet ingecalculeerd. Mag Genk nu wel nog dromen van de titel? "Ik wil er niet meer over spreken", probeerde coach Thorsten Fink de druk weg te halen.

Kijk naar de vormcurve van KRC Genk en je ziet de laatste weken opvallend veel rode vlekjes.

Eerst waren er die nederlagen tegen rechtstreekse concurrenten Club Brugge en Antwerp, na afgelopen weekend ook een povere 1 op 6 tegen Antwerp.

De moed was zondagavond dan ook ver te zoeken. In een groepsgesprek op het veld na de 0-1-nederlaag keken heel wat Genkse hoofden richting de grond, of werden ze begraven in hun truitje.

"Het komt vrij hard binnen", waren daarna de eerste woorden van aanvoerder Bryan Heynen bij DAZN. "Maar goed, we halen in de laatste 3 wedstrijden zéker niet het niveau dat we moeten halen. En al zeker niet als je titelkandidaat bent."

"We kunnen de jongens niets verwijten qua inzet, maar het was gewoon te weinig. Nu kunnen we 2 dingen doen: of we geven op, of we gaan door. Ik denk niet dat we een andere keuze hebben dan gewoon door te gaan."

"Zolang we nog kans maken om kampioen te spelen, blijven we er ook in geloven."