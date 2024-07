De Belgen op maandag 29 juli: vanavond nog actie met de Red Panthers en Roos Vanotterdijk

Op dag 3 van de Olympische Spelen beginnen de Belgian Cats aan hun toernooi. De Belgische basketvrouwen bekampen Duitsland. Er is ook strijd om de medailles in de eventing en in de namiddag mikken mountainbikers Jens Schuermans en Pierre de Froidmont op een olympisch diploma. 's Avonds zijn de Red Panthers opnieuw aan de beurt.

Tafeltennisser Martin Allegro is de eerste Belg die op de derde dag van de Spelen zal aantreden. In de eerste ronde is de Japanner Harimoto zijn tegenstander.

In het water werken roeiers Tibo Vyvey en Niels Van Zandweghe hun herkansing af. Roos Vanotterdijk duikt het zwembad in voor de reeksen van de 100 meter rugslag, Lucas Henveaux voor die van de 800 meter vrije slag.

Nog voor het middaguur is er de strijd om de medailles in het eventing met de jumping als slotnummer. Lara De Liedekerke, Karin Donckers en Tine Magnus zijn de Belgische vrouwen hier.

Vanaf 12 uur kunnen Sander Gillé en Joran Vliegen met wat vertraging aan hun tennistoernooi in het dubbelspel beginnen. Zij kijken thuisspelers Fils en Humbert in de ogen.

Na de middag openen de Belgian Cats hun toernooi in het basketbal met de groepswedstrijd tegen Duitsland.

Met Pierre de Froidmont en Jens Schuermans (met gebroken pols nota bene) kruipt er opnieuw een Belgisch duo op de fiets, deze keer voor de finale van het mountainbike.

In het zeilen staan races 4, 5 en 6 op het programma, zowel bij de vrouwen in de 49er FX als bij de mannen in de 49er. Isaura Maenhaut en Anouk Geurts komen eerst in actie, later in de namiddag volgen Yannick Lefèbvre en Jan Heuninck.

Julien Carraggi hervat zijn groepsfase in het badminton met zijn tweede wedstrijd op deze Spelen.

De Parijse avond serveert onder meer hockey, met de tweede groepswedstrijd van de Red Panthers. Tegen Frankrijk hopen de Belgische vrouwen de goede lijn uit de winstmatch tegen China door te trekken.