Isaura Maenhaut en Anouk Geurts komen boven water en rukken op naar 8e plaats in heet Marseille

Na hun valse start hebben Isaura Maenhaut en Anouk Geurts de zeilen flink laten zwellen op dag 2 van de olympische regatta in Marseille. Na een stevige inhaalkoers staan ze 8e halfweg de fleetraces. "Alles is nog mogelijk", weet de Europese kampioen in de 49er FX-klasse.

Opnieuw lichte omstandigheden en een hete dag in de baai van Marseille, maar deze keer waren Anouk Geurts en Isaura Maenhaut wel bij de les.

"Deze keer klopte ons plan", legde stuurvrouw Maenhaut uit. "Er stond misschien nog minder wind dan gisteren", vulde crewlid Geurts aan, "maar meer golven. En dat maakte het makkelijker voor ons."

Het Belgische 49er FX-team zeilde naar een 5e, 7e en 4e plaats vandaag. Telkens bleven ze wereldkampioen Nederland voor.

"We zijn superblij met onze prestaties vandaag, want we moesten ons herpakken", zegt Maenhaut, die van 18 naar 8 wipt. "We zijn halfweg, alles is nog mogelijk."

Morgen en woensdag staan er in totaal nog 6 races op het programma, donderdag vaart de top 10 de medaillerace in Marseille.

Frankrijk - Team Mama - leidt soeverein voor eigen publiek.