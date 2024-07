Karin Donckers en Lara de Liedekerke rijden naar een 16e en 13e plaats in individuele finale eventing

Na een 4e plek in de teamfinale voor België, reden Donckers en De Liedekerke naar een 16e en 13e plaats individuele finale van de eventing. Een medaille lag al ver buiten bereik voor de amazones, maar ze waren zichtbaar tevreden met hun plaatsen in de top 20. Duitser Michael Jung kroonde zich voor de derde keer tot olympisch kampioen.

Veel was er niet meer te winnen in de individuele finale.

Na 3 dagen eventing stond er voor de beste 25 ruiters en amazones nog een individuele jumping-finale op het programma. Karin Donckers en Lara De Liedekerke waren bij de 25 gelukkigen, Tine Magnus was niet van de partij. Zij eindigde na drie onderdelen buiten de top 25.

Donckers moest als eerste Belgische opdraven. Ze reed een foutloos parcours, maar eindigde nipt buiten tijd. Uiteindelijk zou de 16e plaats haar deel zijn.

Meteen na de ervaren Belgische amazone was het de beurt aan De Liedekerke. Ook zij kon een perfect rapport voorleggen en eindigde daarenboven ook nog binnen tijd. Daarmee is ze de beste Belgische op een 16e plaats.



Aan de top van het klassement was het de meervoudige olympische kampioen Michael Jung die zijn derde gouden medaille in de wacht sleepte.