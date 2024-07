Net geen medaille voor België na sterke driedaagse in de eventing: "Iedereen is zo teleurgesteld"

Op de laatste dag van de eventing op de Olympische Spelen stond met de jumping het laatste onderdeel op het programma. In de landencompetitie deed België tot het einde mee voor de bronzen plak, maar het moest uiteindelijk de duimen leggen voor een sterker Japan. De Belgische amazones eindigen zo op plek 4. Straks mogen De Liedekerke en Donckers nog aantreden in de individuele finale van de eventing.

En zo geschiedde. Ook in de derde beurt reed Japan een vlekkeloos parcours. Geen brons dus, maar in de nabeurt stelde amazone Lara de Liedekerke de 4e plek wel nog veilig.

Het mocht niet zijn voor de Belgische amazones in de eventing Na een sterke dressuur en crosscountry stond België door puntenaftrek voor Japan op een 4e plek voor het laatste onderdeel van de jumping. De Belgische vrouwen moesten enkel Zwitserland voor zich dulden. Na de bijna foutloze eerste beurt, gereden door Tine Magnus, sloop België dichter bij de Zwitsers. Maar het was ook opletten voor Japan, dat na een perfecte eerste sessie weer volop meedeed voor de 3e plek. In de tweede beurt legden de Japanners meteen weer de druk bij de Belgen na opnieuw een perfecte race. Opnieuw ging België in de fout. Donckers geraakte met haar paard niet over de oxer. Japan wipt dus over België en Zwitserland naar plek 3. De Zwitsers leken volledig uitgeteld voor brons na meerdere fouten.

Achteraf stond Lara De Liedekerke met gemengde gevoelens voor onze microfoon.



"Ik kwam van de piste en het leek wel of er iemand gestorven was", sprak de Liedekerke over de begrafenisstemming na de jumping. "Iedereen was zo teleurgesteld."

"Maar het is oké, we mogen niet vergeten vanwaar we komen", beseft de Belgische amazone. "Dit is een ongelooflijk resultaat, niemand had dit verwacht."



"Ik ben wel blij dat het niet alleen mijn fout is, we raakten alle drie een balk, dat maakt het voor mij toch draaglijker."

"We hebben ongelooflijk gepresteerd, de paarden waren ook in topvorm", vertelt de Belgische trots. "Hier en daar hadden we wat pech, maar dat is juist het mooie aan de sport."

"Ik ben vooral heel dankbaar, we moeten gewoon trots zijn op dit resultaat", was de conclusie van De Liedekerke over de teamprestatie.