Sander Gillé en Joran Vliegen knokken zich voorbij Frans duo (en uitzinnig publiek) naar 2e ronde

Het Belgisch tennisduo Gillé/Vliegen heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van het olympisch tennistoernooi. Het werd een spannende partij met veel nipte games, maar de Limburgers klaarden de klus op hun favoriete terrein in twee sets: 7-5 en 6-4. In ronde 2 wacht een Brits duo, met onder meer de afscheidnemende Andy Murray.

Het publiek zette zich nog eens achter de thuisspelers, maar het was tevergeefs. Gillé en Vliegen maakten het af met hun eerste setpunt.

In de 11e game was het moment gekomen voor Gillé en Vliegen. De Limburgers gaven zelfs geen enkel punt weg op de service van de Fransen en hadden setwinst voor het grijpen.

De spanning was te snijden in de eerste set. De duo’s hadden enkele kansen om te breaken, maar het stond 5-5 na een halfuur tennissen.

Na twee dagen uitstel door de regenval in Parijs mochten Sander Gillé en Joran Vliegen dan toch hun opwachting maken. Tegenstanders in de 1e ronde waren Arthur Fils en Ugo Humbert .

Ook set 2 was niet voor hartlijders. Al vroeg overleefden Gillé en Vliegen drie breakpunten en even later haalden ze zelf uit.

Ze sloegen een kloofje (4-2) en waren niet van plan om dat af te geven. In de echte dubbelspelrally's trokken de Belgen regelmatig aan het langste eind.

Voor Fils en Humbert was het lastiger. De sterke enkelspelspelers missen de ervaring en speelden zelfs nog nooit samen.

De sterke service van Fils hield het Frans duo in de match, maar het kalf was al verdronken. Vliegen was niet onder de indruk van het Frans publiek, dat La Marseillaise zong als reddingsboei, en serveerde de match uit.

Met een vrij vlotte zege stoten de Belgen door naar de laatste 16. Morgen in de late namiddag mogen ze het opnemen tegen Daniel Evans en Andy Murray. Die laatste is bezig aan zijn afscheidstournee.