Ontnuchterende start: Belgian Cats staan met rug tegen muur na opdoffer tegen Duitsland

ma 29 juli 2024 15:21

olympische spelen Duitsland België einde 25 q 1 11 21 q 2 14 14 q 3 17 23 q 4 27 83 score 69

Een groep des doods, dat is nu wel duidelijk. De Belgian Cats hebben hun openingswedstrijd op de Olympische Spelen verloren tegen Duitsland. De Europese kampioen begon zwak tegen een agressieve opponent en een comeback zat er nooit in. Een stevige domper met een duel tegen titelverdediger VS in het vooruitzicht.



Na de Europese titel van vorig jaar zijn deze Olympische Spelen het volgende doel voor de Belgian Cats, die in de aanloop naar de Spelen hun ambities niet onder stoelen of banken staken: een medaille in Parijs is het doel, niets minder. Die jacht op olympisch eremetaal begon maandagmiddag in een tot de nok gevuld Pierre Mauroy-stadion in Rijsel, waar de Belgen een halve thuismatch mochten spelen. Maar al het goede van de voorbereiding – 6 zeges op een rij tegen verschillende toplanden – smolt als sneeuw voor de zon tegen een efficiënt en vooral hongerig Duitsland. De Duitse vrouwen teerden op de sterke Sabally-zussen, een koelbloedige Fiebich en een genaturaliseerde Amerikaanse point guard. Maar wat vooral het verschil maakte: een enorm verschil in vechtlust. De Duitsers knokten voor elke bal en de Cats kwamen – mede door een pak ondermaatse defensieve rotaties - overal een stap te laat. Het leverde een ontnuchterende 1e helft op, waarin België op elk vlak overtroefd werd. Bij de rust was de match eigenlijk al gelopen: 46-25.

Weinig beterschap na rust

Wat kon er nog na die mokerslag van een 1e helft? Heel even flakkerde de Belgische hoop op, toen de Cats scherper uit de kleedkamer kwamen. Met een klein tussenspurtje flirtte België, waar alleen Meesseman haar gebruikelijke niveau haalde, met een kloof van een tiental punten. Maar de opflakkering was helaas van korte duur, want Duitsland herstelde snel het evenwicht, met makkelijke scores en een overwicht in de rebound, niet zelden het gevolg van een overdosis grinta. Dankzij enkele late bommen van Vanloo - de Cats slaagden er ruim een halfuur niet in om een driepunter te maken - slonk de kloof in het slot van de wedstrijd nog naar 14 punten: 83-69. Het is afwachten hoe snel de Belgian Cats van deze mentale opdoffer zullen herstellen, want de volgende opdracht belooft nog zwaarder te worden, met regerend olympisch kampioen Amerika.



Door de nederlaag tegen Duitsland staat nu al vast dat de Cats een portie geluk zullen nodig hebben om nog door te stoten naar de kwartfinales. Maar in de eerste plaats zal het erop aankomen om de eigen identiteit terug te vinden, te beginnen donderdag tegen Team USA.

België: Meesseman 25, Vanloo 18, Linskens 12, Lisowa-Mbaka 5, Delaere 3, Becky Massey 2, Mununga 2, Ramette 2, Résimont 0. Claessens, Joris en Billie Massey speelden niet.

belgian cats op olympische spelen 2024 groep C Duitsland België 83-69 Verenigde Staten Japan 29/07, 21.00 uur Japan Duitsland 01/08, 11.00 uur België Verenigde Staten 01/08, 21.00 uur Japan België 04/08, 11.00 uur Duitsland Verenigde Staten 04/08, 17.15 uur stand in groep C M W V +/- ptn 1. Duitsland 1 1 0 +14 3 2. België 1 0 1 -14 1 3. Japan (FIBA-9) 0 0 0 0 0 4. Verenigde Staten (FIBA-1) 0 0 0 0 0 De groepsfase wordt gespeeld in het Stade Pierre-Mauroy in Rijsel. De top 2 van de 3 poules plaatst zich voor de kwartfinales, samen met de beste 2 nummers 3.