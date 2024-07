Strijdende Julien Carraggi moet duimen leggen tegen Indiër en is uitgeschakeld: "Tevreden, maar nog veel werk"

ma 29 juli 2024 14:58

Onze landgenoot Julien Carraggi is uitgeschakeld in het olympisch badmintontoernooi na een nederlaag in de tweede poulewedstrijd. Net zoals in de eerste wedstrijd speelde Carraggi een prima partij, maar de Indiër Lakshya Sen bleek te sterk na twee sets.

"Ik wil er het beste van maken, op alle vlakken, ook om extra ervaring op te doen", aldus een gemotiveerde Julien Carraggi.



Met die mindset kwam onze landgenoot (nummer 52 van de wereld) duidelijk ook op de baan in zijn 2e van 3 poulewedstrijden. De nummer 18 van de wereld, de Indiër Sen, was de stevige tegenstander met dienst. Met de nederlaag in zijn eerste partij in het achterhoofd wist Carraggi dan ook wat hem te doen stond: winnen. Door veel variatie in zijn spel te leggen probeerde Carraggi de Indiër in de problemen te brengen. Dat lukte ook. Onze landgenoot hield meer dan gelijke tred in de eerste set en dwong Sen meermaals in de fout. Carraggi rekende niet enkel op fouten van zijn tegenstander, maar bracht zelf fris en aanvallend badminton. Dat uitte zich in een zeer knappe eerste set waarin onze landgenoot lange tijd de dans leidde. Toch was het de Indiër die naar het einde toe een versnelling hoger kon schakelen en zo de eerste set nipt naar zich toe kon trekken: 21-19. In het begin van de tweede set leek de veer gebroken bij Carraggi. De Indiër dwong onze landgenoot al snel meerdere keren in de fout en kon snel uitlopen tot 8-2. Carraggi klampte aan en wisselde foutjes af met mooie winners, maar kon het gat finaal niet meer dichten. Einde toernooi voor onze landgenoot, die na twee sterke partijen Parijs met opgeheven hoofd mag verlaten.

"Gemengd gevoel"

"Het is moelijk te omschrijven hoe het momentum is kunnen omdraaien in de eerste set", reageerde Julien Carraggi na de sterke partij. "De eerste set kon zowel mijn kant als zijn kant uitgaan." "In de tweede set was het niet makkelijk. Ik verloor de eerste 3 spelletjes en had het moeilijk om de kloof te dichten. Sen is natuurlijk een goede speler met veel ervaring", bewierookte Carraggi zijn tegenstander. Toch mag Carraggi tevreden terugblikken op een sterk toernooi: "Op dit moment heb ik een gemengd gevoel. Ik ben tevreden, maar heb langs de andere kant nog veel werk voor de boeg. Ik ben zeker dat als we erop terugkijken we tevreden en trots mogen zijn op het afgelopen jaar."

BEKIJK - Carraggi wint knappe rally: