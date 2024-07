Badmintonner Julien Carraggi ondanks sterke start onderuit tegen Indonesische wereldtopper

Een sterke prestatie, maar geen punten. Badmintonner Julien Carraggi is er niet in geslaagd om te stunten bij zijn olympisch debuut. In zijn eerste poulewedstrijd tegen de Indonesische wereldtopper Jonatan Christie won hij wel verrassend de eerste set, maar daarna trok de nummer drie van de wereld het laken naar zich toe.

Julien Carraggi kreeg in zijn eerste van drie poulewedstrijden meteen een taaie tegenstander met Jonatan Christie. De Indonesiër is het nummer drie van de wereld en derde reekshoofd in Parijs, de 24-jarige Carraggi staat als nummer 52 een pak lager op de wereldranking.

Maar Carraggi liet zich niet intimideren en schoot uitstekend uit de startblokken. De 24-jarige Brusselaar hield in de eerste set gelijke tred met Christie en sloeg genadeloos toe in money time. Het eerste setpunt was meteen het goede: met 21-18-winst zorgde Carraggi voor een flinke verrassing.

Christie stond plots onder druk en krikte zijn niveau op in de tweede set. Na een mindere start kon Carraggi de Indonesiër even weer bijbenen, maar het verschil bleek uiteindelijk toch te groot. Een ontketende Christie pakte de tweede set met duidelijke 21-11-cijfers.

In de beslissende derde set speelde Christie zijn ervaring uit, terwijl Carraggi te veel fouten maakte. Toch dwong hij Christie in de slotfase nog enkele keren in de fout, maar die liet zich niet uit zijn lood slaan. Carraggi werkte het eerste van vijf wedstrijdpunten nog weg, maar bij het tweede was het wel raak voor Christie.

Maandag speelt Carraggi zijn tweede poulewedstrijd tegen de Indiër Lakshya Sen. Enkel de groepswinnaar stoot door.