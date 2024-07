Tafeltennisser Martin Allegro gaat kansloos onderuit tegen Japanse jeugdkampioen in 1e ronde

Martin Allegro heeft zijn olympische tafeltennistoernooi niet kunnen openen met een stunt van formaat. De Japanner Tomokazu Harimoto, de huidige nummer 9 van de wereld, toonde geen medelijden met onze landgenoot. In 4 korte sets stuurde hij Allegro kansloos huiswaarts.

Anno 2016 werd hij wereldkampioen in de jeugdcategorie, een jaar later - op zijn 14e - de jongste speler die een World Tour-toernooi kon winnen in het tafeltennis.

Martin Allegro wist van bij zijn loting: aan Tomokazu Harimoto heeft onze landgenoot een vette kluif in zijn eerste ronde.

Dat werd al snel duidelijk toen de Japanner verschroeiende opende. In enkele minuten stond 11-3 op het scorebord te lezen. De Belg was onder de indruk van het toneel en de agressieve stijl van zijn tegenstander.

Even herbronnen bij de coach tussen de games, was het gevolg. Maar die korte praatsessies brachten weinig op. Na nog eens 11-3 en 11-2, wist Allegro dat hij tegen een muur speelde.

Die muur maakte overigens veel lawaai. Harimoto - het 6e reekshoofd in Parijs - schreeuwde bij elk punt zijn keel schor. Zo ook na het matchpunt en 11-5 in het 4e game. Na een twintigtal minuten zat het olympische toernooi van onze landgenoot erop.