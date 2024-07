Yannick Lefèbvre en Jan Heuninck scoren opnieuw een top 8-plaats: "Daar zijn we heel blij mee"

Yannick Lefèbvre en Jan Heuninck hebben zich ook op dag 2 van het olympisch zeiltoernooi in Marseille getoond. In de slotmanche voeren ze als 7e binnen. In het klassement van de 49er-klasse bekleedt het Belgische team de 15e plaats.

Na een knappe 5e plaats in de laatste manche van de openingsdag gingen Yannick Lefèbvre en zijn fokkenmaat Jan Heuninck op zoek naar een gepast vervolg.

Dat leek ook te lukken in de 4e race. Ze kozen de goede koers en schoten sterk uit de startblokken.

"Tot we plots in een gat vielen zonder wind", zuchtten de twee. "Echt jammer, want we gingen opnieuw voor de top 5." Het werd een 15e plaats en nog een in race 5.

Net als gisteren nam het Belgische duo revanche in de slotmanche. Lefèbvre en Heuninck, die pas sinds een jaar samenwerken, sloten de dag af met een mooie 7e plaats.

"Daar zijn we heel blij mee. We mikten er de hele dag op", vertelt Lefèbvre, die twee keer 3-voudig wereldkampioen Nederland achter zich wist te houden.

Onze noorderburen staan halfweg de fleetraces pas 10e. Nieuw-Zeeland voert ietwat verrassend het pak aan in de 49er-klasse, voor Ierland en Spanje. België is 15e.