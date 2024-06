VIDEO - Remco Evenepoel blijft lang zitten na massale valpartij in Dauphiné, maar kruipt weer op de fiets

Ook andere Tourfavorieten Primoz Roglic en Juan Ayuso ontsnapten niet aan het onheil, maar konden hun tocht wel hervatten.

Van zowat het halve peloton dat over het asfalt gleed, was het toch weer Visma-Lease a Bike dat het zwaarst in de klappen deelde. Dylan van Baarle en Steven Kruijswijk werden in de ambulance afgevoerd.