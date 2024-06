Sprintersrit in Critérium du Dauphiné kent geen ritwinnaar, koers geneutraliseerd na massale val in afdaling

Regen en natte wegen. Dat was het verhaal van de dag in het Critérium du Dauphiné.

Het begon met een val van vroege vluchter Adne Holter in een gladde afdaling. Ook medevluchters Mathis Le Berre en Tobias Bayer moesten bijsturen bergaf.

Even later werd het peloton opgeschrikt door een val achteraan in de groep. Milan Menten was het voornaamste slachtoffer. De snelle Belg moest opgeven.

De vluchters leken kansloos tegen het peloton. Daar was de hele dag controle van de sprintersploegen, die hoopten op een massasprint.