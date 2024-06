Remco Evenepoel meet de schade op na zijn val: "Al bij al gaat het oké met mij"

do 6 juni 2024 15:40

Een geluk bij een ongeluk? De averij bij Remco Evenepoel lijkt mee te vallen na de massale glijpartij in de Dauphiné. Met een voorzichtige glimlach bolde de gele trui binnen in de geneutraliseerde slotfase. "Op naar morgen en niet meer te veel focussen op wat gebeurd is", klinkt het meteen strijdvaardig.

"Al bij al gaat het oké met mij. Ik viel op mijn rechterzij en op mijn hoofd, maar mijn helm heeft me vandaag gered", haalt Remco Evenepoel opgelucht adem in het flashinterview na de aankomst. "Op naar morgen en niet meer te veel focussen op wat gebeurd is. Ik voel wat bloed aan mijn schouder (dezelfde waarvan Evenepoel zijn schouderblad brak in de Ronde van het Baskenland, red.). We moeten kijken of het plaatje daar nog goed zit." Wat gebeurde er precies bij die valpartij? "Geen idee, het was het laatste gevaarlijke punt van de rit, dus we waren aan het vechten voor ons plekje voor de afdaling." "Net voor me begonnen er renners onderuit te glijden. Ik kon hen bijna ontwijken, maar toen gleed er een fiets voor die van mij en ging ik overkop. Een beetje pech dus, maar ik was niet de enige vandaag."

Hele rechterkant geraakt en somber gevoel eerst

Ook bij onze man ter plaatse kwam Evenepoel uiteraard nog eens terug op zijn val. "Mijn rechterkant is geraakt, van mijn knie en heup tot mijn schouder. Over het algemeen gaat het wel. Het is positief dat ik hier nog ben." "Ik ging overkop en landde recht op mijn hoofd. Nog eens een mooi voorbeeld van hoe belangrijk een helm is in de koers."

Ik was echt wel stevig geraakt en bleef lang zitten omdat ik mijn knie eerst niet kon bewegen Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step)