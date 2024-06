Patrick Lefevere ziet zijn Wolfpack averij oplopen in de Dauphiné: "Iedereen heeft wat blutsen en builen"

“Iedereen heeft wat blutsen en builen bij ons, buiten Antoine Huby. Die zal ook wat hechtingen nodig hebben.", bkeek ploegbaas Patrick Lefevere de eerste schade.

“Niemand treft hier volgens mij schuld: niet de renners en niet de organisatoren. De jury had al beslist om de veilige zone van 3 km op te schuiven naar 4 km wegens een gevaarlijk punt. Het staat allemaal goed aangegeven en eigenlijk reden ze niet supersnel.”

“En dan plots zo’n hevige regenbui, terwijl nu het zonnetje alweer schijnt. Dat was voldoende om heel het peloton onderuit te halen. Zelfs de renner in allerlaatste positie ging overkop.”

Remco Evenepoel blijft dus goed en wel in koers deze Dauphiné. “De komende 3 dagen in de bergen zullen we zien tot wat hij daar in staat is en wat er nog moet bijgeschaafd worden voor de Tour. Ik laat het plan van aanpak over aan de specialisten binnen het team”, besluit Lefevere.