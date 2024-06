Ploegleider Klaas Lodewyck blijft voorzichtig na tijdritzege Remco Evenepoel: "Hij mag niet over de limiet gaan"

Iets meer dan twee maanden na zijn stevige val in het Baskenland heeft Remco Evenepoel de macht gegrepen in het Critérium du Dauphiné. Maar is de Belgische kampioen zo ook dé topfavoriet voor het eindklassement? "We mogen niet te ver vooruit lopen en moeten het dag per dag bekijken", vertelt ploegleider Klaas Lodewyck.

Voor Evenepoel is het een belangrijke overwinning na het blessureleed. "De druk is van de schouders. Het zal een opsteker zijn in deze belangrijke periode en het geeft energie om verder te werken naar de Tour", zegt Lodewyck.

"De data waren goed, zelfs iets beter dan gehoopt. Het is een goed teken dat hij kon versnellen in het laatste deel van de tijdrit. We mogen tevreden zijn."

De tijdrit van Remco Evenepoel was eentje van topniveau. Dat zag ook Klaas Lodewyck, ploegleider van Soudal - Quick Step in het Critérium du Dauphiné.

Is Evenepoel nu ook topfavoriet voor de eindzege? "Ik ben nog altijd niet zeker dat hij de benen heeft om te winnen. Het ging beter dan verwacht in de tijdrit, maar een rit waarin het constant op en af gaat is nog iets anders."

Lodewyck kijkt al vooruit naar de klimritten. "Op papier is het vandaag een etappe voor de sprinters. We zullen kijken hoe hij herstelt."

"Vandaag loopt hij hopelijk veilig binnen en dan kunnen we kijken hoe we het morgen aanpakken. Zo zullen we het altijd doen, dag per dag bekijken."

Dit Critérium du Dauphiné is weliswaar geen prioriteit voor Evenepoel. "We moeten zorgen dat hij niet over de limiet gaat. Bergop los je dan normaal gezien sowieso."

"Als hij op zijn limiet stuit in het begin van een lange beklimming is het beter om te laten lopen. We moeten dan kijken wat de wijze beslissing is", aldus Lodewyck.