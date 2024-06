Renaat en José zagen Evenepoel indruk maken in tijdrit, maar prediken rust: "Zou ook die laatste punch er al zijn?"

Of Remco Evenepoel nog kan verbazen? Vandaag deed de wereldkampioen tijdrijden onze commentatoren Renaat Schotte en José De Cauwer toch weer even slikken. "Bijna 2 seconden per kilometer pakken op Roglic ... Dat biedt toch toekomstperspectief", klonk het vanuit de cabine. Toch wil het duo nog niet te hard van stapel lopen. "Want er zit nog een loodzware trilogie aan te komen, hé."

Renaat: "Wat zegt deze tijdritzege voor jou over de revalidatie van Remco Evenepoel?"

José: "Dat die revalidatie in vergelijking met zijn concurrenten toch goed verlopen is. Vandaag werd dat duidelijk door de aanwezigheid van onder meer Primoz Roglic - zijn tegenstander in de rittenkoersen - en ook van Joshua Tarling - zijn concurrent op de tijdritfiets. Hij heeft laten zien dat hij op die mannen al een voorsprong heeft."

Renaat: "Kunnen we nu zeggen dat het probleem met die schouderbreuk verleden tijd is?"

José: "Dat het volledig weg is, zou ik niet durven stellen. Maar het wordt elke dag beter. Zijn fysieke paraatheid is al meteen goed. Bijna twee seconden per kilometer nemen ten opzichte van Roglic biedt toch al een mooi vooruitzicht naar onder meer de Tour. Dit moet hem 100% moraal geven."

Renaat: "Ik schrik er niet van dat hij al zo goed is, maar wat denk jij?"

José: "Bij Remco Evenepoel is het eigenlijk zo dat je nog weinig verrast wordt door wat hij doet. Hij heeft al zoveel gepresteerd en er werd altijd een verhaal omheen gebouwd: kan hij het of kan hij het niet? Ik merk nu wel meer rust in het verhaal rondom hem. Er wordt kalmte gepredikt en er is minder hysterie rond zijn persoon."

"Ze kijken nu écht van dag tot dag. En dat is heel belangrijk voor zijn mentale gesteldheid. Kijk, Remco en zijn team hebben al veel meegemaakt. En telkens leer je bij in zulke situaties. Je merkt dat de Tour écht het hoofddoel is en alles hier in de Dauphiné is mooi meegenomen. Dat is een uitstekende mindset."