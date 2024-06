Remco Evenepoel doet het! Wereldkampioen grijpt meteen de macht in de Dauphiné na indrukwekkende tijdrit

Helemaal terug van (even) weggeweest. In de eerste tijdrit na zijn akelige val in het Baskenland heeft Remco Evenepoel meteen de macht gegrepen. De regerende wereldkampioen tegen de klok klopte in de Dauphiné onder meer Europees kampioen Joshua Tarling en olympisch kampioen Primoz Roglic. Evenepoel kroont zich zo ook tot leider met een voorlopige kloof van 33 seconden.

Een tijdrit van 34,4 kilometer was het stevig menu van de dag. Verschillende hellingen kruidden de proef tegen de klok.

De vierde man op het startplatform was meteen een van de topfavorieten: Joshua Tarling. Hij vloog voorbij de drie mannen die voor hem vertrokken en was de eerste aan de streep na iets meer dan 42 minuten.

Daarna was het voor de Europese kampioen bang afwachten, want er volgden nog 148 concurrenten. Angstzweet zal er lang niet geweest zijn, want niemand kwam in de buurt.

Binnen de 2 minuten komen was voor velen al een prestatie. Matteo Sobrero, 1'37" trager slaagde er in, maar in de eindafrekening was zijn tijd weinig waard.