Remco Evenepoel "verbaast" zichzelf met zijn niveau: "Dit is een goed teken voor de Tour"

Amper 4 etappes heeft Remco Evenepoel na zijn terugkeer uit blessure nodig gehad om weer op het hoogste schavotje te staan. In de tijdrit van de Dauphiné sloeg de renner van Soudal-Quick Step een dubbelslag. Gaat hij nu ook voor de eindwinst? "Ik bekijk het dag per dag", blijft hij voorzichtig.

"Ik wil gewoon weer wedstrijdritme opdoen en zien hoe het met mijn conditie gesteld is", zei Remco Evenepoel voor de start van de Dauphiné.

Wel, met die vorm zit het wel snor blijkbaar. "Beter dan gedacht", lachte hij. "Ik had goede benen en een goed gevoel vandaag. Het is nog niet top, want ik had wat moeite in het begin van de etappe."

"Het is belangrijk om nu al te winnen. Dat is goed voor het vertrouwen en voor de toekomst. Het is altijd leuk om een rittenkoers te verlaten met een overwinning, dus ik ben heel blij met mijn prestatie van de dag."

Europees kampioen tijdrijden Joshua Tarling gaf het de wereldkampioen nochtans niet cadeau. "Ik had wel wat twijfels na de tweede tussentijd", gaf Evenepoel toe. "Ik lag eerst 2 seconden voor, maar dan 1 seconde achter. Ik dacht: amai, hij gaat snel."

"Maar ik had het gevoel dat ik nog wat reserve had, zeker in de finale. Het was ook in mijn voordeel dat het in de slotkilometer omhoog ging. Het was een indrukwekkende prestatie van Tarling, maar ik was gefocust op mijn eigen prestatie."