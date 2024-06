Met klimdriedaagse als apotheose: dit moet Remco Evenepoel doorstaan voor eindwinst in Dauphiné

wo 5 juni 2024 18:54

Remco Evenepoel blinkt vanaf morgen in de gele leiderstrui.

Remco Evenepoel heeft de macht gegrepen in het Critérium du Dauphiné met zijn tijdritzege. Geel houden tot het einde wordt niet simpel. Vrijdag, zaterdag én zondag krijgen hij en zijn concurrenten stevige bergritten voor de wielen. De cols kunnen dus nog voor opschudding zorgen in het klassement.

Etappe 5: Sprinten

Normaal gezien krijgen de klassementsmannen donderdag een dagje rust. Onderweg liggen weliswaar 2.300 hoogtemeters, maar dat is vooral in het begin van de etappe. Halfweg ligt de Côte du Duerne (5 kilometer aan 7%). De kans is evenwel klein dat die beklimming van 2e categorie een rol zal spelen. De laatste 20 kilometer zijn relatief vlak. Mads Pedersen en Sam Bennett zullen dus wellicht opnieuw duelleren voor ritwinst. De klassementsmannen moeten zich ook geen zorgen maken over een technische finale. Er liggen weinig bochten in het slot en de laatste rechte lijn is 1,7 kilometer lang.

Etappe 6: Klimmen naar skigebied

Het wordt pas echt opletten voor de klimmers vanaf vrijdag. Dan wacht de eerste echte bergrit in dit Critérium du Dauphiné. Rit 6 is op papier de minst zware. Finishen doen de renners wel op een pittige col. Richting skigebied Le Collet d'Allevard moet er 11 kilometer worden geklommen aan 8,5%. Daar won Joaquim Rodriguez in 2011. Robert Gesink en Jurgen Van den Broeck werden toen 2e en 3e. Onderweg valt het menu mee. De Col du Granier (9 kilometer aan 5,5%) zal weinig invloed hebben op de benen van de renners.

Etappe 7: Meeste hoogtemeters

De zwaarste etappe is wellicht die van zaterdag. In 156 kilometer liggen er maar liefst 4.300 hoogtemeters. Dat is dankzij de 4 cols op het parcours. In de eerste 33 kilometer moet er nagenoeg constant worden geklommen, tot de top van de Col des Saisies. Het middenstuk valt niet tegen. De Côte d'Arâches (6,2 kilometer aan 7,3%) en de Col de la Ramaz (14 kilometer aan 7%) maken de etappe nog wat lastiger. Alsof dat nog niet genoeg was, volgt er opnieuw een aankomst op een klim buiten categorie. De finish ligt in bergplaatsje Samoëns. Om daar te geraken is het 10 kilometer zweten aan gemiddeld 9%.

Etappe 8: Fijne apotheose