3 op een rij! Lucas Coenen triomfeert ook in Duitsland en sluipt dichter bij WK-leider

Lucas Coenen heeft de smaak van de overwinning te pakken in de MX2-klasse. De 17-jarige Brusselaar boekte zijn 3e overwinning op een rij en springt zo naar de 2e plaats in het WK-klassement.

Door blessureleed had hij zijn start van het seizoen nog wat gemist, maar ondertussen is Lucas Coenen onder stoom in de MX2, de klasse net onder de MXGP.

Na zeges in Galicië en Frankrijk was onze landgenoot nu ook de sterkste in het Duitse Teutschenthal.

In de eerste reeks leidde de 17-jarige Brusselaar van begin tot einde, ondanks aandringen van ploegmaat en WK-leider Kay de Wolf. Liam Everts moest na twee valpartijen vrede nemen met de 7e plek.

Coenen had wat meer werk in de tweede reeks, maar rukte in geen tijd op naar de voorste linies. Toen De Wolf in de 7e ronde neerging, kon Coenen de leiding overnemen om die niet meer uit handen te geven.

Met zijn 3e overwinning op een rij springt Lucas Coenen naar de 2e plek in de WK-stand, op 59 punten van De Wolf. Liam Everts staat 4e.