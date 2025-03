RB Leipzig-Belgen krijgen nieuwe trainer: Zsolt Löw vervangt Marco Rose

Marco Rose kwam in september 2022 Domenico Tedesco vervangen, de ex-bondscoach van de Rode Duivels stond toen met 5 punten na 5 duels op de 11e plaats.



Rose loodste de club van Openda, Vandevoordt en Vermeeren in een paar maanden naar de derde plaats en pakte zo op het eind van de rit nog een Champions League-ticket. Hij zorgde ook voor een tweede beker op een rij en veroverde een eerste Supercup voor de club.



Vorig seizoen was een vierde plaats goed voor een nieuw CL-ticket, maar dit seizoen loopt het moeilijker. RBL verloor gisteren in Gladbach een 7e keer en zag Borussia Mönchengladbach over zich springen naar plaats 5.



"We hebben heel lang in Marco en zijn team geloofd om de zaken nog om te keren", reageerde sportdirecteur Schäfer. "Maar gezien de evolutie en het voortdurende gebrek aan resultaten zijn we ervan overtuigd dat we een nieuwe impuls nodig hebben voor de rest van het seizoen."



Rose stond in totaal 125 matchen aan het roer van de Oost-Duitse club. Ook Roses assistenten verlaten de club.