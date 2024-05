Ethiopiër Gebrhiwet loopt in Oslo op één na snelste tijd ooit op de 5 km, Brit Hudson-Smith imponeert op 400m

Op de Diamond League atletiekmeeting in Oslo heeft de Ethiopiër Hagos Gebrhiwet een verbluffende chrono gelopen op de 5.000 meter. De Brit Matthew Hudson-Smith maakte dan weer indruk op de 400 meter.

Het wereldrecord op de 5.000 meter staat al sinds 2020 op naam van de Oegandees Joshua Cheptegei, die destijds in Monaco een fenomenale 12'35"36 liet optekenen.

Die toptijd van Cheptegei, ook de huidige wereldrecordhouder op de 10.000 meter, ging er donderdagavond in Oslo ei zo na aan. In een pijlsnelle 5 km, waarin liefst 13 atleten onder de grens van de 13 minuten doken, strandde de Ethiopiër Hagos Gebrhiwet op een zucht van het wereldrecord.

Gebrhiwet finishte in 12'36"73 en dat is na het record van Cheptegei de snelste tijd ooit op de 5.000 meter.

Op de 400 meter was de Brit Matthew Hudson-Smith bliksemsnel met een chrono van 44"07, waarmee hij zijn eigen Europees record (44"26) verbeterde.

Met die knalprestatie werpt Hudson-Smith zich meteen ook op tot topfavoriet voor het EK, dat volgende week plaatsvindt in Rome. Tot nog toe was de Belg Alexander Doom de snelste Europeaan van het jaar op de 400 meter, met een tijd van 44"44. Doom weet dus wie hij volgende week in de gaten moet houden.

De Braziliaan Alison dos Santos won een duel om duimen en vingers bij af te likken tegen de Noorse thuisfavoriet Karsten Warholm op de 400 meter horden. Dos Santos liep een beste wereldjaarprestatie van 46"63, waarmee hij 7 honderdsten sneller was dan de wereldrecordhouder en olympische kampioen.

Het slotakkoord in Oslo kwam van die andere Noorse publieklieveling, Jakob Ingebrigtsen. Hij bleef op de 1.500 meter met een chrono van 3'29"74 - ook een beste wereldjaarprestatie - nipt de Keniaan Timothy Cheruiyot (3'29"77) voor.