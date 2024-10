Ongelofelijk of ongeloofwaardig: is nieuw marathonrecord te mooi om waar te zijn? "Dit zou staartje kunnen krijgen"

Harder gecontesteerd dan gevierd. Dit weekend verpulverde de Keniaanse Ruth Chepngetich het wereldrecord op de marathon. Dat ze plots ook de magische grens van 2 uur en 10 minuten doorbrak, had niemand zien aankomen en roept momenteel massaal vragen op. "Ik laat me graag verrassen, maar dit lijkt eerder onwaarschijnlijk", verdiept Sporza Daily zich in het nu al beruchte wereldrecord.

Het contrast met haar recente triomftocht doet bij sommigen dan ook de wenkbrauwen fronsen. En daarom rijst de vraag: is deze prestatie het resultaat van puur talent en technologie, of moeten we toch sceptisch zijn?

Om het in perspectief te plaatsen: ze zou zich met deze tijd voor de Spelen in Tokio van 2021 gewoon hebben kunnen kwalificeren bij de mannen.

Chepngetich over de streep in Chicago.

"De progressie die ze plots heeft gemaakt, is moeilijk te geloven", vertelt ook marathoncoach Christophe Roosen. "Kijk, ze liep dezelfde marathon in Chicago al twee keer eerder en boekt nu opeens een sprong van bijna 4,5 minuten in vergelijking met vorig jaar. Dat is moeilijk te geloven, zeker omdat ook de omstandigheden vergelijkbaar waren."

Het wereldrecord op de marathon bij de vrouwen is in de afgelopen vijf jaar al een handvol keer verbeterd. Dat er een evolutie aan de gang is, is ontegensprekelijk. Maar dat een atlete plots bijna vier minuten sneller loopt dan haar vorige PR, is toch opmerkelijk.

Er zit heel veel doping in het Keniaanse systeem, maar hoe groot is de rol van het individu en de atleet?

Combineer dat met het feit dat 105 Keniaanse atleten momenteel dopingstraffen uitzitten, en de geruchtenmolen ging op volle toeren draaien.



"Er is dit jaar zelfs even discussie geweest om de Keniaanse atleten te weren op de Spelen in Parijs", vertelt Roosen. "Zo ver is het uiteindelijk niet gekomen. Want, er zit heel veel doping in het systeem daar, maar hoe groot is de rol van het individu en de atleet?"

"Maar goed, in Kenia zit je gewoon in een groot land waar het ideaal is om te trainen, maar je anderzijds ook wel zeer ver weg bent van mogelijke controles. Dus hoe langer je daar zit, hoe makkelijker het is geworden om je eventueel te doperen in voorbereidingsperiodes."