Zal nieuwe regel het tijdrekken bij doelmannen écht tegengaan? "In theorie klinkt het allemaal mooi, maar..."

di 4 maart 2025 16:08

Vanaf juni zal een nieuwe regel het tijdrekken bij doelmannen moeten tegengaan. In plaats van de huidige 6-secondenregel zullen keepers 8 seconden hebben om de bal uit te trappen. Sporza Daily onderzoekt of de nieuwe regel ook echt een verschil zal opleveren.

Op het WK voor clubs in juni zullen de doelmannen maar beter opletten als ze de bal in de handen krijgen. Want waar voorheen de 6-secondenregel bestond, zal de keeper vanaf dan 8 seconden hebben om de bal los te laten. Nog een verandering: er zal geen indirecte vrije trap volgen bij een inbreuk, wel een hoekschop.



"Het lijkt me geen slechte regel", denkt Sporza-journalist Geert Heremans in Sporza Daily. "Want iedereen ergert zich dood aan de houding en het tijdrekken van de meeste doelmannen eens hun ploeg op voorsprong staat."



"De legendarische Italiaanse ref Pierluigi Collina heeft tijdens zijn 18 jaar lange caarière nooit gefloten voor een overtreding tegen de 6-secondenregel. Het toont aan dat weinig scheidsrechters het aandurven om een indirecte vrije trap te geven."



Ex-scheidsrechter Serge Gumienny vindt het dan ook een goed idee om een corner toe te kennen in plaats van een indirecte vrije trap. "Een hoekschop is een minder strenge bestraffing dan een indirecte vrije trap. Die 6-secondenregel werd weinig nageleefd, omdat het veel commotie veroorzaakte."



De scheidsrechter zal de 8 seconden ook moeten visualiseren met zijn vingers. Na 3 seconden zal hij van 5 naar 1 aftellen.



"Na een aantal bestraffingen zal de doelman er wel op letten. Toch vind ik het een raar gegeven."

De doelman is het makkelijkste slachtoffer, maar dat tijdrekken gebeurt ook bij inworpen en vrije trappen. Frank Boeckx

Voor de doelman is het wel opnieuw aanpassen. Ook al bestond de 6-secondenregel eigenlijk nog, heeft de keeper nu 2 seconden meer. Die verandering zorgt voor ergernis bij ex-doelman en analist Frank Boeckx.



"De doelman is het makkelijkste slachtoffer. Maar dat tijdrekken gebeurt ook bij inworpen en vrije trappen. Dan moet daar ook een regel voor ingevoerd worden. Alleen dan is iedereen gelijk voor de wet."



"Ik vind het wel goed dat de regel er komt, want het tijdrekken moet eruit. Maar de keepers zijn de dupe. Zij worden benadeeld en ik vind dat dat te veel gebeurt. Nu komt het over alsof enkel doelmannen tijd winnen."



Riet Maes, de doelvrouw van de KAA Gent Ladies, vindt het niet erg dat de regel er komt. "Het tijdrekken frustreert me enorm. Maar het is als keeper gewoon slim om te doen."



Ik vind een waarschuwing en een gele kaart de beste remedie. Riet Maes, doelvrouw KAA Gent Ladies

Maes zal vanaf juni naar de scheidsrechter moeten kijken om te weten wanneer de 8 seconden verlopen. "Want die teller gaat absoluut niet af in mijn hoofd. Ik denk dat de scheidsrechter rond de middenlijn zal staan, maar ik zal eerder naar mijn ploeggenotes kijken."



"Misschien is dat wel de truc. Dan kan ik zeggen dat ik het niet gezien had. Maar een hoekschop tegen is nog altijd een zware straf. Van eigen balbezit ga je naar een kans op een tegendoelpunt. Ik vind een waarschuwing en een eventuele gele kaart de beste remedie."



"Ik denk dat ik wel met de coaches zal moeten overleggen hoe we dit juist gaan aanpakken. De verdediging zal sneller aanspeelbaar moeten zijn. Maar na een tijd zal het zoals alle nieuwe regels een gewoonte worden."

Regel effectief toegepast?